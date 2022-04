Alfredo Adame se pelea con abogado de Carlos Trejo; exhiben el fraude del actor

CIUDAD DE MÉXICO.— Alfredo Adame volvió a protagonizar una pelea que generó la crítica, pero sobre todo las burlas. En esta ocasión, el actor y conductor se "enfrentó" al abogado de Carlos Trejo, Manuel Montalvo, quien también es representante del conocido cazafantasmas. En entrevista con un programa de espectáculos, el apoderado legal aseguró que su pelea con Adame no fue montaje, pero sí dio a conocer que Alfredo quiso engañar a las personas.

Alfredo Adame se pelea con abogado de Carlos Trejo: "No fue un montaje"

Luego de la pelea que tuvo Adame con el abogado de Carlos Trejo, éste y el cazafantasmas acudieron al programa "De primera mano" para contar su versión de los lamentables hechos suscitados la tarde de este pasado 5 de abril.

Manuel Montalvo inició relatando que fue invitado a ir a una reunión en la que se hablaría de la pelea entre entre Trejo y Adame, además de revisar los contratos, pero al llegar se encontró con una conferencia de prensa que organizó Alfredo para hablar de una supuesta pelea con Carlos Trejo ya confirmada.

El abogado del cazafantasmas destacó que el actor comenzó a hablar sobre la pelea, afirmando que ya estaba 'firmada', cuando ni Trejo ni su equipo estaban enterados. Debido a esta situación, Montalvo pidió la palabra, pero lo interrumpieron.

Por su parte, Carlos Trejo agregó que posteriormente Manuel habló sobre las ocasiones en las que Adame quedó mal para la esperada pelea y una señora le tapó la boca y finalmente se desencadenó el pleito. El abogado aseguró que la riña no se trata de un montaje, como muchos pensaron.

"Fui, escuché y pedí la palabra... en eso el señor Alfredo me empieza a insultar, y ahí fue cuando yo dije: 'a ver, el que no ha ido a las peleas eres tú...", externó, Manuel Montalvo.

Manuel agregó que hubo otras dos ocasiones en las que fue citado Adame y no se presentó: "era lo que yo le estaba reclamando, que el farsante es él y en ese momento me empecé a retirar". Montalvo aseguró que estaba por abandonar el lugar, pero un conocido de Adame lo comenzó a empujar y él le dijo que no lo tocara.

Finalmente, el abogado de Carlos Trejo cómo se cayó Alfredo Adame por primera ocasión: "El señor (Alfredo) se me deja venir. Y ahí sí, le paro la patada que me da y lo cruzo y ahí ya se cayó", detalló Montalvo.

"Se me hizo ya algo ridículo, no pasaron ocho segundos y el señor ya se había caído dos veces", indicó el representante del cazafantasmas. "Ya cuando se cae al piso, yo la verdad no le quise hacer nada", agregó. "Yo no iba a eso, yo veo que el señor me quiere agredir, yo sólo lo paro, digo, mi intención no era lastimarlo, en ningún momento", puntualizó Manuel.

El defensa legal de Trejo comentó que no procederá de forma penal contra el actor, pero Carlos y él señalaron que Adame dijo que no quitaría las órdenes de restricción que tiene contra el cazafantasmas hasta cinco días antes de la pelea.

Alfredo Adame vuelve a protagonizar pelea, ¡ahora con el abogado de Carlos Trejo!



Carlos Trejo reacciona a pelea entre Alfredo Adame y su abogado

Luego de que Alfredo Adame protagonizara nuevamente una pelea en público con el abogado de Carlos Trejo, el cazafantasmas publicó en redes sociales un vídeo en el que él reacciona al polémico momento del exconductor de "Hoy".

El pequeño vídeo que Trejo compartió en Twitter, además de mostrar la pelea entre Manuel Montalvo (su abogado) y Alfredo, también se puede observa a Carlos riendo a carcajadas, y es tanta su diversión que casi llora.

“Mi opinión sobre lo que pasó hoy”, fue la frase con la que acompañó la publicación del vídeo de la nueva riña de Adame.

Carlos Trejo denuncia haber recibido amenazadas por parte de la gente de Adame

En la entrevista con el programa "De primera mano", Carlos Trejo aseguró que recibió mensajes amenazantes por parte de una mujer de relaciones públicas, que lo incitó a que fuera él mismo a la conferencia de prensa.

"A mí me estuvieron mandando mensajes, una reportera, amenazando que fuera, que no fuera cobarde, que tarde o temprano me lo iba a topar y era amenazante", externó Trejo explicando que le dijo: "contigo yo jamás en la vida haría ningún negocio".

Carlos Trejo recalcó que su representante legal fue llamado para ver los papeles sobre la pelea, pero que sin que él supiera, estaban anunciando de forma 'oficial' la pelea entre ambos.

"Yo ni siquiera sabía que esa rueda de prensa era para anunciar la pelea, de la cual yo ni siquiera estaba yo enterado", externó. "Lo que estaban haciendo estos tipos, era engañando", aseveró.

Exhiben engaño de Alfedo Adame

En el programa de Imagen Televisión, también se presentó un audio en el que se pudo escuchar el presunto fraude que Alfredo Adame había armado con una persona para obtener dinero.

Gustavo Adolfo Infante inicia explicando que hay un audio de Adame en el que está hablando de un fraude en una pelea, posteriormente pide reproducirlo:

"Hay que hablar con Alberto de Río y decirle: 'bueno mira, sabes qué, vamos a armar una 'Alberto del Río contra Adame' en el estadio de Los Sultanes de Monterrey. En la primera yo le doy en la ma#$%, luego la revancha, él me da en la ma$%&, y luego ya una tercera pues a ver de a cómo nos toca y pu#%& llenamos el estadio 10 veces (ríe Alfredo Adame)...".

Tras el audio, el periodista reitera que Adame está haciendo fraude. Sin embargo, cuestiona a Alfredo del Río y pide a la producción contactarlo para saber si sabía del audio o al igual que como sucedió con Trejo desconocía que Adame ya había "pactado una pelea".

Pese a toda la polémica que generó Alfredo Adame con su pelea, en redes sociales, el expolítico volvió a convertirse tendencia debido a la ola de memes y burlas que en minutos inspiró:

