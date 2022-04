Así confesó Jada Pinkett su infidelidad con un joven a Will Smith durante un video ''en vivo''

Will Smith y Jada Pinkett Smith siguen dando de qué hablar a varios días de la entrega de los premios Óscar 2022, luego de que el actor "defendiera" a la también actriz, dando una cachetada a Chris Rock sobre el escenario.

No obstante, desde entonces los internautas han recordado la vez que la actriz hizo llorar al protagonista de "Hombres de Negro" al admitir su presunta infidelidad durante una transmisión en vivo de Facebook, que en 2020 rompió récords de audiencia por la cantidad de personas que vieron el "en vivo".

En el vídeo, el protagonista de “Yo Robot” le pide a su esposa que aclare y nombre las cosas como deben de ser.

“Pienso que necesitas decir claramente qué pasó. Tú y yo decidimos que tomaríamos nuestro espacio y ¿qué pasó?”, cuestiona el intérprete a la también actriz

“Sí, tuve un ‘enredo’ con August (Alsina, un joven rapero)”, confiesa Jada, causando la risa nerviosa del actor, quien la corrige y le dice que en realidad fue una relación (extramarital).

Will Smith y Jada Pinkett ¿Cómo es su relación?

Aunque el rumor de esta infidelidad no es actual, pues Alsina "destapó" el romance en 2015, en 2020 fue la primera vez que la pareja tocó frente a las cámaras este tema. En aquella ocasión los internautas hicieron el nombre del actor tendencia y estas fueron algunas de las reacciones de entonces:

Lo de Will Smith viene a confirmarnos que puedes ser la mejor persona del mundo y eso no evitará que te engañen, las infidelidades no tienen que ver con el tipo de persona que eres tu, SIEMPRE tienen que ver con el tipo de persona que es el OTRO. pic.twitter.com/CcM7XEwB3V — TuDimeMiAmor?? (@Danytakbron) July 11, 2020

Cuando me entero que le fueron infiel a Will Smith y que el amor no existe. pic.twitter.com/cqe6GU6S1E — Zoel (@JAIR_ZOEL) July 11, 2020

Si al mismísimo Will Smith sufre de infidelidad que nos depara a nosotros los mortales, ay diosito ya para este 2020. pic.twitter.com/2y0eWz2ks9 — Aquiles Boy (@Krustazio1) July 11, 2020

Talvez a Will Smith no le hubieran sido infiel si una perra no le hubieran bajado el marido a alguien. pic.twitter.com/sKPRlF94GH — soy inexistente (@KrizOtaku) July 11, 2020

Jada pinkett le puso el cuerno a Will Smith. Bueno, arreglemos esto de manera civilizada. pic.twitter.com/TYMGjIPjiq — Sebastián García (@Sebas_JCG) July 11, 2020

Jada Pinkett y Will Smith son una de las parejas más sólidas en el mundo del entretenimiento, aunque también se consideran poco convencionales, pues como se puede ver en el vídeo, la actriz destaca que era una decisión mutua entre ambos y que se insinúa que no fue ella quien rompió el pacto de "privacidad", sino el joven con el que decidió emprender un idilio, quien rompió la confianza.

A pesar de esa "confesión", ambos actores buscaron continuar con su relación que sellaron en un matrimonio en 1997, lo que da un total de 25 años juntos, reafirmando el hecho de que son una de las parejas más consolidadas del medio. Jada es madre de Willow y Jaden Smith, aunque Will tiene un tercer hijo -Trey –, producto de su matrimonio con Sheree Zampino.

Cabe recordar que el propio actor se ha visto involucrado en rumores de infidelidad en los que destaca el nombre de Margot Robbie, con quien ha compartido créditos en películas como “Focus” y “Escuadrón Suicida”.