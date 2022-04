Caso Sasha Sokol: Jaqueline Andere dice que denunciar abusos ''está de moda'' y la critican (VÍDEO)

Jaqueline Andere se encuentra en medio de la polémica luego de que durante una entrevista para los medios de comunicación, hiciera fuertes declaraciones sobre el caso Sasha Sokol y Luis de Llano, y aseguró que actualmente denunciar abusos solo se hace por moda.

¿Qué dijo Jaqueline Andere por el caso Sasha Sokol?

Luego de que Sasha Sokol diera a conocer que va a proceder legalmente contra Luis de Llano, Jaqueline Andere dio su opinión al respecto pero sus declaraciones causaron indignación entre los internautas, pues reveló que prefiere no opinar sobre "Luisito de Llano" ya que no estuvo en el lugar de los hechos y es una situación complicada.

“De lo de Luisito de Llano, como no he seguido el asunto ni nada, pues uno no puede opinar sobre esas cosas, es un tema difícil, no sé si sea verdad o mentira”

Asimismo comentó que al parecer está de moda hablar de abusos que sucedieron en el pasado o de hace 40 años, pues ahora todos recuerdan cosas y quieren decirlas.

“Ahora como está de moda acordarse de hace 40 años entonces todo el mundo se acuerda y ya todo el mundo quiere decir cosas”, comentó Jacqueline Andere.

La actriz también dijo que lo mejor que podían hacer es quedarse callados porque ese abuso siempre ha existido, solo que antes era tomado de otra forma porque era como un coqueteo y ahora todo siempre termina en acoso.

“Yo pienso que ya es mejor que se queden callados, si yo les contara, siempre ha habido ese acoso pero era otro tipo, era un ‘flirteo’ ahora todo el mundo lo toma por acoso’”, concluyó

Critican a Jaqueline Andere por comentarios a Sasha Sokol y Luis de Llano

Como era de esperarse, la primera actriz recibió varias críticas de espectadores que escucharon su opinión:

“Ella es el ejemplo de que la edad NO SIEMPRE da sabiduría”; “Que aberración escuchar opiniones tan absurdas, viniendo de una mujer que además tiene experiencia y un camino recorrido”; “Señora ya son otros tiempos, Dios quiera que a usted o su hija no le hubiera pasado nada y si le pasó que mal que no lo denuncio, Sasha era una niña vulnerable, somos mujeres y tenemos hijas , lo menos que podemos hacer es reprobar eso actos tan deleznables”, se lee entre las reacciones.

Sasha Sokol le dice a Luis de Llano que se ven en los tribunales

La noche del martes, Sasha Sokol. quien fuera integrante de Timbiriche, volvió a dar declaraciones sobre el comunicado que dio Luis de Llano hace unos días asegurando que su relación con la cantante había sido transparente en todo momento y que sus papás tenían conocimiento de su romance.

Sin embargo, la intérprete de "Rueda mi mente" publicó en su cuenta de Twitter un hilo en el que debatía cada punto de lo que había comunicado Luis de Llano asegurando que sus padres se enteraron dos años después de la relación que ambos mantenían, y cuando ella aún tenía 16 años.

Asimismo, Sasha Sokol reveló que sí va a proceder legalmente pues asegura que el productor no se da cuenta de lo inmoral de sus actos y le dijo que lo espera en los tribunales.

LUIS de YA NO



Ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo.



Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema pero las circunstancias no me dejan alternativa. — Sasha Sokol (@SashaSokol) April 6, 2022