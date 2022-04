Eugenio Derbez confirma veto en Televisa ¿por entrevistas con TV Azteca? (VÍDEO)

Eugenio Derbez confirmó el veto que tiene en Televisa y pese a que este rumor ya había tomado fuerza luego de que, antes de los premios Óscar 2022, el actor diera entrevistas a todas las televisoras menos a la de San Ángel, ahora es él mismo quien revela el por qué "está silenciado". Esto dijo al respecto.

Eugenio Derbez, quien participó en CODA, la cinta que se llevó el Óscar como "mejor película", regresó a México para promocionar la película de Omar Chaparro, Mauricio Ochmann y Zuria Vega "¿Y cómo es él?".

Eugenio Derbez y Omar Chaparro parodian bofetada de Will Smith a Chris Rock

Sin embargo, durante su encuentro con la prensa un reportero le preguntó sobre las dificultades que ha tenido que atravesar en su carrera y cómo ha salido adelante, por ejemplo, la empresa para que trabajó casi toda su vida, Televisa, no estuvo presente en dicho evento.

“Ah mira, no está la empresa que me vetó, pues con razón”, dijo.

Inmediatamente después le volvieron a cuestionar si se trataba de Televisa, a lo que el comediante respondió tajante:

“Sí, pero estoy vetado. Ya no me preocupa pero es de llamar la atención que de repente te manden a silenciar”

Luego de las polémicas declaraciones del actor de "No se aceptan devoluciones", muchos empezaron a cuestionar si el veto que le habría puesto Televisa tenía que ver con el hecho de que concedió primero entrevistas a programas de TV Azteca como Venga la Alegría y Ventaneando.

Sin embargo, en redes sociales, el actor reveló que le habían estado llegando muchos mensajes al respecto asegurando que todo habría sido por culpa de la televisora del Ajusco, sin embargo aseguró que todo era falso y que ese no había sido el motivo de su "cancelación".

“Oigan he estalo leyendo muchas notas que me han llegado donde dicen que estoy vetado de televisa por haber dado entrevistas a Tv azteca, eso es falso"

El también productor aseguro que desde hace mucho tiempo ha dado entrevistas a la empresa de Ricardo Salinas Pliego incluso aún cuando continuaba en Televisa, por lo que ese no es el motivo.

“Yo llevo dando entrevistas a TV azteca desde que estaba en Televisa, llevo años y años y nunca jamás me han vetado por eso, ese no es el motivo”

Cabe recordar enfrente de micrófonos de distintos medios, Eugenio Derbez confesó estar vetado desde años, motivo por el cual dejaron de transmitir sus programas.

“No lo aclare porque nadie me ha preguntado, nadie me ha preguntó. Todo el mundo asumió que era porque le di una entrevista a TV Azteca cosa que he dado toda mi vida”