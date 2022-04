Ezra Miller: tras arresto en Hawái, Warner Bros y DC Studios ponen pausa a sus proyectos

A sus 29 años de edad, Ezra Miller goza de una amplia trayectoria en cine que lo ha llevado a participar en películas de renombre como "Tenemos qué hablar de Kevin" (2011) y series de televisión como "Madame Bovary" (2014); aunque sin duda son sus trabajos en "Las ventajas de ser invisible" (2012), "La Liga de la Justicia" (2017) y "Animales Fantásticos y dónde encontrarlos" (2016) lo que le dio una mayor proyección internacional.

Pese a gozar de un buen momento en la industria, tal parece que el actor se encuentra pasando por un difícil momento, posiblemente derivado de la carga laboral que suponen grandes producciones como "Los Secretos de Dumbledore" y "The Flash", su primer protagónico de la mano de DC Studios, que de acuerdo con información de la revista Rolling Stones, se habría reunido de emergencia junto a Warner Bros. para discutir sobre el futuro de los proyectos encabezados por Ezra Miller.

La noticia se da tan solo unas semanas después de que trascendiera el arresto del actor en Hawái, donde protagonizó un disturbio público en el que además se le acusó de acoso.

Fans piden reemplazar a Ezra Miller por Grant Gustin

Además, la revista de espectáculos señala que durante el rodaje de "The Flash" presentó una conducta errática, no violenta, en la que se mostró claros indicios de una crisis nerviosa, por lo que se determinó pausar los proyectos en los que participaría de la mano de DC Studios y Warner Bros.

Ante la noticia, fanáticos de "The Flash" lanzaron una petición a los estudios para reemplazar a Miller del proyecto por Grant Gustin, quien ha interpretado durante varios años a Barry Allen de la serie "The CW". Aunque son muchos los que desean que el proyecto continúe, según cita Tomatazos sobre el caso, algunos también critican a Warner Bros. por no cuidar la salud mental de su estrella.

¡OJO! Los fans hacen tendencia a Grant Gustin para que sustituya a Ezra Miller como THE FLASH en las películas. #TheFlash pic.twitter.com/KDFbsS9QVm — Cineverso.es (@CineversoASN) April 6, 2022

¿Qué le pasó a Ezra Miller?

Como se informó en el momento, Ezra Miller fue arrestado en Hawái tras protagonizar un incidente en un bar de karaoke en la calle Silva. Miller supuestamente gritaba obscenidades y se agitó cuando la gente comenzó a cantar en el karaoke.

En un momento, la policía dice que le arrebató el micrófono a una mujer que estaba en medio de una canción; luego se abalanzó sobre un hombre que jugaba a los dardos. Ambas acciones dieron lugar a un delito de alteración del orden público y acoso.

El dueño del bar le pidió a Miller que se calmara varias veces, pero fue en vano, destacó la policía. Ezra Miller fue arrestado y acusado con su fianza total fijada en $500. Pagó la fianza y fue puesto en libertad.

Episodios violentos de Ezra Miller

Aunque es uno de los actores juveniles más queridos por el público, Ezra Miller también ha protagonizado algunas acciones violentas que no han trascendido en los medios informativos. Tomatazos también cita la vez que en 2020 se le grabó cuando tomaba por el cuello a un fan.

También publicó un vídeo amenazando a los integrantes del Ku Kux Klan, que más tarde -debido a las críticas- eliminó de sus redes sociales.

Por el momento se desconoce si el actor tomará un descanso de la actuación, que le ha valido ganarse a la crítica con sus interpretaciones.