Índigo habría nacido; Evaluna y Camilo le dan la bienvenida a su ¿hija?

EE.UU.— Camilo Echeverry y Evaluna Montaner le han dado la bienvenida a Índigo, su bebé. La pareja dio a conocer en octubre de 2021 que se convertirían en padres a poco más de año y medio después de haberse casado. Durante el embarazo de la hija de Ricardo Montaner, la pareja no quisieron saber el sexo, pero se ha revelado y vaya que resultó ser una sorpresa.

De acuerdo con Despierta América, que fue el primer medio en confirmar el nacimiento del bebé este miércoles 6 de abril, Evaluna y Camilo tuvieron una niña. Por su parte, la periodista Mandy Fridmann, del diario La Opinión, también afirmó que el bebé de los cantantes es una niña y no un varoncito, como muchos creyeron.

Es importante mencionar que Camilo, Evaluna y su familia decidieron no saber por anticipado el sexo del bebé, por ello escogieron el nombre de Índigo, ya que quedaba bien para niño o niña.

Sobre la sospecha de que Índigo ya nació, varios medios han recordado las declaraciones de Ricardo Montaner, quien hace un tiempo señaló que el bebé de Camilo y Evaluna nacería en la primera semana de abril, tal y como habría sucedido este 6 de abril.

La llegada de Índigo representa el primer bebé del colombiano, de 28 años, y la venezolana, de 24, quienes mantuvieron una relación de novios durante seis años para posteriormente casarse el 20 de febrero de 2020.

Pero, fue el pasado 13 de octubre de 2021 cuando Camilo y Evaluna dieron a conocer con felicidad que se convertirían en padres por primera vez. La noticia la dieron a conocer con el estreno de su sencillo 'Índigo', canción que le dedicaron a su ahora hija recién nacida.

Por su parte, Ricardo Montaner, en entrevista con "Ventaneando" el pasado 31 de marzo mencionó que la pareja planeó el nacimiento del bebé en casa y con ayuda de una partera, en lugar de acudir a un hospital.

"Los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo", dijo en el podcast 'En la sala with Evaluna', afortunadamente este diagnóstico no fue certero y ahora se ha convertido en mamá.