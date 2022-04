Inseparables 2022: Este será el nuevo conductor y las parejas confirmadas

CIUDAD DE MÉXICO.— Inseparables 2022 promete colocarse en el gusto del público desde el primer día, y para ello ha hecho algunos cambios que ayudarán a que el reality show vuelva a ser uno de los más vistos de Televisa. Para "ir calentando motores" se ha publicado el primer avance de la tercera temporada del concurso.

Inseparables 2022: Estrena nuevo conductor

Este pasado 4 de abril se reveló el primer promocional de la tercera temporada de Inseparables. A través de un vídeo publicado en redes sociales, se confirmó que Mauricio Barcelata se convierte en el nuevo conductor del reality show del amor.

Sin embargo, la participación de Barcelata ya había sido vaticinada por Alex Kaffie, periodista de espectáculos, quien en en su columna publicada en El Heraldo, reveló que Mauricio, sería el presentador del reality en la nueva temporada de Inseparables 2022.

“Mauricio Barcelata. Sí, el ex asalariado de Televisión Azteca, Grupo Imagen y Heraldo Televisión será quien ocupe el lugar de Diego de Erice en la tercera temporada del exitoso «reality show» de Canal 5.”, escribió el periodista.

Si bien Kaffie señaló a Mauricio Barcelata como un extalento de TV Azteca, la realidad es que Inseparables no sería el primer proyecto del también actor en Televisa, pues anteriormente estuvo conduciendo "Guerreros 2020" y "Guerreros 2021" al lado de Tania Rincón, actual presentadora del matutino "Hoy".

Inseparables: Mariazel y Adrián Rubio, los ganadores de la segunda temporada

La nueva entrega de Inseparables ha puesto a varios a recordar que Mariazel y Adrián Rubio se coronaron como los ganadores en la segunda temporada del reality show, dejando a Gualy Cárdenas y Jimena Longoria en segundo lugar de la competencia.

Tras el triunfo de la conductora, quien recientemente dejó el popular programa "Me caigo de risa", y su pareja, algunos de sus fans revivieron el emotivo mensaje que la pareja emitió cuando ganaron Inseparables.

Fue la noche del 22 de diciembre cuando se transmitió la final de Inseparables 2021, aquel día, Mariazel y Adrián se llevarían a casa un gran premio, debido a ello la pareja aseguró estar muy agradecida, además de destacar que lo que significó Inseparables en sus vidas.

"No podemos estar más agradecidos por todo lo que significó Inseparables en nuestras vidas. Somos afortunados de haber convivido con tantas parejas maravillosas de las que aprendimos tanto...", puntualizó Mariazel.

Inseparables 2022: Estas son las parejas confirmadas para la tercera temporada

Según lo informó Alex Kaffie, el pasado 24 de enero, estos son los nombres de los concursantes de la tercera temporada de “Inseparables” que presuntamente ya confirmaron:

Julio Camejo e Isabela Gutman.

Alma Cero y René de la Parra.

Ferka y Christian Estrada.

María del Roble 'Lili' Brillanti Ramírez y Jesús Zapico.

'Rey Grupero' e Isa Castro.

David Anguiano y Naidelyn Navarrete.

Adrián Di Monte y Sandra Itzel.

Zoraida Gómez y Jorge Torres.

Sobre la petición de inclusión:

Anteriormente, fans del reality habían solicitado que se agregara una pareja LGBTTQI+ al reality, sin embargo, la producción del programa aseguró que ya se encontraban trabajando en ello.

Sin embargo, en Inseparables 2022 podría no haberse cumplico la petición, ya que Kaffie no reveló como participantes a ninguna pareja LGTTQI+, no obstante, los fanáticos aún no pierden la esperanza de que el programa tome una decisión más inclusiva antes de que arranque la tercera temporada.

¿Cuándo se estrena Inseparables 2022?

La tercera temporada de Inseparables 2022 que promete dejar a todos aún más enganchados de este reality show se estrena este próximo 2 de mayo a las 8:00 pm por Canal 5. El concurso del amor tomará el lugar de "Me caigo de risa".