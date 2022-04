Daniel Bisogno se burla de Luz Elena González; se quema la casa del conductor

CIUDAD DE MÉXICO.— Daniel Bisogno volvió a generar polémica y recibió fuertes críticas en redes sociales luego de que se burlara de Luz Elena González, quien reveló que fue víctima de acoso sexual cuando inició su carrera como conductora.

Durante un encuentro que la actriz Luz Elena González sostuvo con la prensa, reveló que fue víctima de acoso sexual por parte de una persona, quien al no acceder a sus peticiones terminó corriéndola.

La también conductora señaló que ella alzó la voz en ese momento y recibió una respuesta con la que se dijo contenta, pues se pudo solucionar aquel percance.

“En algún momento me corrieron del trabajo porque no quise, entonces le dije al jefe de mi jefe que me había corrido y que me regresa al programa, les pone un regaño y los pone en su lugar”, dijo la actriz durante la entrevista.

“Yo sí hablé, me quejé en su momento y se solucionó, cosa que me alegra mucho porque creo que si uno habla a tiempo las cosas pueden cambiar, pueden ser diferentes”, añadió, la actriz.

Asimismo, Luz Elena González, señaló que no despidieron a su acosador, incluso continuaron trabajando juntos por varios años, pero la actriz se dijo contenta con el resultado: “En este caso en particular sí tuve una respuesta bonita, me sentí contenta”.

Tras la cápsula en la que se presentó la denuncia de Luz Elena, Daniel Bisogno se burló de ella.

En el vídeo que circula en redes sociales, se muestra al conductor del programa de espectáculos lanzando algunos comentarios a modo de "broma", mismos que no fueron bien recibidos por el público, pues señalaron que se trata de un tema serio con el que no se debe jugar.

"Mi Luz Elena González, lindísima persona, dice que también en su momento que estaban por ahí de repente pasaban por atrás y le arrimaban el mueble (…) Le arrimó la coqueta", "bromeó" Daniel Bisogno sobre la confesión de la actriz.

Tienes que ser muy PNDJO o muy para hacer mofa de el acoso que sufrió una mujer , por que le restas importancia . #DanielBisogno eres innombrable neta!! #LuzElenaGonzalez sufrió acoso sexual y todos sabemos que fue #JorgeOrtizDePinedo .

Se quema la casa de Daniel Bisogno

La felicidad de Daniel Bisogno se habría empañado luego de que se reportara que la casa del Pedregal que comparte con su prometido, a quien recientemente le entregó un carísimo anillo de compromiso, se incendió. Él mismo lo dio a conocer a través de la emisión de "Ventaneando".

Pati Chapoy inició relatando que “cuando llegó al foro de Ventaneando se sorprendió al ver que todo el mundo tenía cara de terror, por lo que preguntó qué estaba pasando. Iyari González, productora (del programa) recibió una imagen de la ‘supuesta casa’ de Daniel incendiándose.

Tras las palabras de la periodista, Bisogno confirmó que "casi le da un paro cardiorrespiratorio", pues "se estaba quemando su casa":

“No fue ‘supuesta’, casi me da un paro cardiorrespiratorio porque me habla la mamá de mi hija, diciéndome ‘se está quemando tu casa’... me acordé en el momento que están impermeabilizando la marquesina y a la hora de que están soploneando el impermeabilizante, brincaron chispas a la casa de la vecina...”, detalló Daniel

Sin embargo, el conductor señaló que los bomberos y la policía llegaron para atender la emergencia.

“Llegaron 13 patrullas que no sirvieron de nada, pero se les agradece. El susto que me llevé cuando me dijeron ‘se está quemando tu casa’... ”, concluyó el también locutor.

Tras el incendió reportado, algunos internautas señalaron que es la consecuencia de sus críticas y constantes polémicas. Sin embargo, otros más le enviaron un mensaje de apoyo recordándole que afortunadamente solo se trató de una perdida material.