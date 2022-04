Natalia Jiménez celebra su carrera con “Antología”

MIAMI (EFE).— La cantante Natalia Jiménez está sorprendida de sus dos décadas de carrera, transcurridas sin descanso y con escalas en el pop, las baladas y el regional mexicano, y para celebrarlo alista “Antología”, un álbum que recogerá su cancionero definitivo, aunque con alguna “vuelta” y “experimentación” de por medio.

“Me siento como un pez en el agua donde me suelten”, afirma Natalia, cuyo bautizo musical se dio con el álbum “Primera toma” (2002), del grupo español La Quinta Estación y que tras su disolución en 2010 prosiguió una carrera como solista que no engrosó su paleta musical, con especial énfasis en la música mexicana.

“Antología” será el disco que prevé publicar este verano, con la producción de Cheche Alara, y que irá de la mano de una gira por más de 20 ciudades en Estados Unidos, México, Latinoamérica y su natal España

“Me lo he pasado muy bien la verdad, musicalmente hablando”, reconoce esta madrileña asentada en México hace 20 años cuando repasa su carrera, en la que cantó con orquestas sinfónicas, hizo recitales acústicos y compartió micrófonos con figuras como Marc Anthony, Ricky Martin, Daddy Yankee y Juan Gabriel.

“A veces no me doy el lugar, pero debo de hacerlo más a menudo porque es increíble mantener una carrera por 20 años y que la gente me siga queriendo igual que el primer día”, señala Natalia Jiménez, ganadora de un Grammy y de un Latin Grammy, y con más de 5 millones de copias vendidas.

La suya es una trayectoria no exenta de dificultades, como lo fue mudarse a México con 22 años de edad, tras firmar junto a sus compañeros de grupo con la filial de ese país de la discográfica BMG, y luego la separación de La Quinta Estación, que no “esperaba que fuera tan pronto”.

Aquello la obligó a seguir por su cuenta a partir de 2011, año en que editó “Natalia Jiménez”, su debut de forma solitaria.

“No sabía realmente qué quería hacer como solista”, recuerda la española, quien confiesa que le costó “un ratillo” encontrar la música que quería hacer y lo que quería “representar” en esa nueva faceta, hasta que publicó su segundo disco de estudio “Creo en mí” (2015) y, en especial, “México de mi corazón” (2019), un álbum en vivo que recopiló canciones populares y regionales de México.

“Me sentí súper cómoda y súper feliz con todo lo que estaba haciendo”, señala sobre ese momento de su trayectoria en el que por fin pudo satisfacer su anhelo de lanzarse a la piscina del regional mexicano, en la que se siente “tan a gusto”.

Mucho tuvo que ver el fallecido Juan Gabriel, un ícono de la música romántica en español.

El “Divo de Juárez” invitó a la cantante a su casa en Cancún a grabar una nueva versión del tema de 1982 “Si quieres” y, como ya lo hiciera antes, le aconsejó que cantara rancheras y música regional mexicana, y hasta le ofreció su repertorio de composiciones.

“Fue una de las personas que me dio el mejor consejo, porque al final cambió mi carrera y cómo me siento, porque siempre es lo que he querido hacer. Es en lo que más honesta me siento”, manifiesta la madrileña, una declarada enamorada de la música de México, con la que consolidó y expandió su música al mundo hispanohablante.

Si no fuera por México, su carrera hubiera sido menos completa, confiesa la cantante, quien resalta que conoce más el país latinoamericano que España.

“Antología” abarcará desde “¿Dónde irán?”, del disco debut de La Quinta Estación y que fue tema central de la telenovela juvenil “Clase 406”, a partir del cual se extenderá una lista de temas de su discografía pero en nuevas versiones, además de dos canciones inéditas de su autoría.

“Quería reimaginar toda mi música de nuevo”, explica la madrileña, que de esta forma se ha abocado a prácticamente una nueva producción en la que sus seguidores podrán oír canciones de su repertorio que tenían mucha instrumentación pero que ahora sonarán “a piano y voz”, en el que es un proceso de “mucha experimentación”.

En lo inmediato, la cantante continúa con su gira “México de mi corazón 2”.