EE.UU.— Gussy Lau, el nuevo novio de Ángela Aguilar, confirmó sostener una relación sentimental con la cantante, esto luego de que se filtraran unas fotografías en las que se les muestra besándose apasionadamente. A través de un vídeo compartido en redes sociales, el compositor de 33 años dio detalles de su relación y defendió a la "princesa del regional mexicano", quien fue criticada por andar con un hombre 15 años mayor.

Novio de Ángela Aguilar, Gussy Lau, confirma relación con la cantante

El ahora novio de la hija de Pepe Aguilar afirmó que sí está con la intérprete de "En Realidad". Asímismo, el compositor confirmó que las fotos filtradas sí son ellos, pues él las publicó en sus historias de Instagram, pero en la la sección 'Close Friends' (solo amigos seleccionados), sin embargo, alguien le tomó captura de pantalla y fue así como se difundieron en internet, teniendo como consecuencia la exposición de su relación.

“Son screenshots (capturas de pantalla) de un vídeo que yo tenía. Todo era privado hasta que un amigo mío le tomó la foto, no es nada malo, pero se siente la traición de la confianza”, indicó el joven de 33 años, quién destacó que querían mantener la relación fuera de las cámaras y del medio del espectáculo.

#GussyLau confirma relación con #AngelaAguilar . Al parecer tiene la aprobación de los padres . Yo ya ni sé que creer uD83EuDD37uD83CuDFFB??? #PepeAguilar pic.twitter.com/sQCjzj3aOc — JUANGABRIELA JACKSON uD83EuDD8B (@YoZhoy) April 7, 2022

René Humberto Lau, nombre real de la pareja de Ángela Aguilar, también reveló que desde febrero está saliendo con Ángela Aguilar.

Sobre el rumor de que Pepe Aguilar está molesto y desapruebe el romance entre Gussy Lau y Ángela, aseguró que es un rumor falso, pues el cantante está de acuerdo.

“Empezamos a salir hace un par de semanas, Pepe está de acuerdo, Aneliz también. Ya Ángela conoce a mis papás, ya todos se conocen”, dijo el compositor, quien es colaborador del cantante de "Por mujeres como tú".

Gussy Lau defiende a Ángela Aguilar por salir con alguien varios años mayor que ella

Luego de que se esparciera el rumor de que Ángela Aguilar estaba saliendo con Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella, las críticas "le llovieron" a la cantante perteneciente a la dinastía Aguilar, pues varios destacaron que la diferencia de edades entre ambos artistas.

Pues ya lo había dicho y muchos lo dudaban . EFECTIVAMENTE #AngelaAguilar siendo menor de edad sostuvo una relación con uno de 32/33 años . El tipo es : René Humberto Lau Ibarra compositor y mejor conocido como : #GussyLau

Zaaaas #PepeAguilar quedó uD83EuDD21 inf: @ChismeNo https://t.co/x8dTi3QLGN pic.twitter.com/Q7CugfcVIl — JUANGABRIELA JACKSON uD83EuDD8B (@YoZhoy) April 6, 2022

Debido a los comentarios negativos que la intérprete de "Ahí donde me ven" recibió, su novio salió en su defensa.

“A mi me escriben: ‘qué ídolo’ ‘oh dios’ y a la mujer la llaman fácil, yo odio eso. No iba a aclarar nada, pero tengo que defenderla. Incluso podría tomar acciones legales porque están difamando; no lo voy a hacer porque no me interesa, pero si se meten con ella no lo voy a permitir. Ella es una gran mujer”, destacó el compositor.

Quisiera ser Angela Aguilar con un novio en sus 30’s uD83DuDE4A pic.twitter.com/Eyp4pbp7eP — Antonio M. Abrego (@abregoanton) March 30, 2022

¿El novio de Angela Aguilar tiene 33 años? pic.twitter.com/b571I4mXuo — Johnny K. uD83EuDD85 (@LostAndDamned28) April 8, 2022

El novio de Ángela Aguilar llevándole flores. pic.twitter.com/VSkltMaLfa — C a r l i t o s (@Shiquetitou_) April 8, 2022

Gussy Lau finalizó aclarando que él no se está colgando de la fama de su novia, pues ya es conocido en la industria por trabajar con personalidades como Christian Nodal, Julión Álvarez, Calibre 50 y el propio Pepe Aguilar. Además ha logrado ganar algunos Grammys.