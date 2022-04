Ángela Aguilar: Así reaccionó Pepe Aguilar a sus fotos con Gussy Lau

Desde hace unos días, la polémica sobre las fotos filtradas de Ángela Aguilar con su novio Gussy Lau no ha dejado de ser tema de conversación, sin embargo, pese a que Pepe Aguilar, papá y representante de la joven cantante, no ha dado ninguna declaración al respecto, fuentes revelan que es el más enojado ante esta situación. Esto sabemos al respecto.

Pepe Aguilar, furioso ante el escándalo de Ángela Aguilar y su novio Gussy Lau

Según la revista People en Español, una fuente cercana a la familia comentó que Pepe Aguilar estaría sumamente molesto por la polémica en la que está envuelta su hija Ángela Aguilar, pues asegura que es una abuso de confianza por parte de Gussy Lau, supuesto novio de la cantante, ya que le abrieron las puertas de su casa con la idea de trabajar juntos y él se aprovechó de la situación para "enamorar" a la más pequeña de la dinastía.

"Lo que él hizo fue un abuso de confianza. Ellos le abrieron la puerta y se aprovechó de eso cortejando a una niña. Él tiene 33 años", contó una fuente

El compositor musical tuvo que confirmar su noviazgo con Ángela debido a que subió una foto de ellos besándose y uno de sus contactos la filtró en la web.

"De una foto, yo la subí a mis close friends. Tenemos saliendo un par de semanas y con eso no hay problema, todo se está manejando carrado. Por error, por error, un close friend de los que tenía yo, le tomó un screenshot", contó el compositor musical.

#GussyLau y su Velda hermanitas . En este vídeo queda más claro qué pasó con las “fotos” que se filtraron … pero entonces no entiendo la reacción de #AngelaAguilar. Sigamos indagando ,ya saben que somos perras SABUESAS DEL CHISME Y MITOTE #PepeAguilar pic.twitter.com/iuIsvH2wiQ — JUANGABRIELA JACKSON uD83EuDD8B (@YoZhoy) April 8, 2022

El programa de espectáculos Chisme No Like reveló cómo fue que Pepe Aguilar, papá de Ángela Aguilar, se enteró del supuesto noviazgo.

De acuerdo con los presentadores del programa, Ángela Aguilar y Gussy Lau comenzaron su supuesto romance el marzo de 2021 y fue hasta noviembre de 2021, durante la ceremonia de los Latin Grammy, que Pepe Aguilar supo del presunto noviazgo.

“No le gustó nada… Cuando Pepe Aguilar se da cuenta de que ellos dos tenían romance fue en Las Vegas el 18 de noviembre. Cuando él se entera se pone furibundo y los separa”,

Hasta ahora solo son especulaciones pues Pepe Aguilar no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Únicamente ha sido Ángela Aguilar quien ha publicado su sentir a través de un vídeo en Instagram asegurando que se siente violentada y defraudada y además dijo que confió en quien no debió confiar, haciendo referencia a Gussy Lau.

¿Quién es Gussy Lau, el supuesto novio de Ángela Aguilar?

El nombre real de Gussy Lau es René Humberto Lau Ibarra, tiene 33 años y es parte del staff de Equinoccio Records, disquera de Pepe Aguilar, desde marzo 2021.

Ha formado parte de éxitos como De los besos que te di, de Christian Nodal; A las cuántas decepciones, de Calibre 50; Esta noche se me olvida, interpretada por Julión Álvarez; y No te contaron mal. También compuso el tema “Ahí donde me ven”, uno de los grandes éxitos de Ángela Aguilar.

El compositor puso sus redes sociales privadas tras la filtración de las supuestas fotos en las que aparece junto a la hija de Pepe Aguilar.