Ángela Aguilar: Famosos reaccionan a polémica por fotos con Gussy Lau

Ángela Aguilar se encuentra en medio de la polémica luego de que salieran a la luz unas fotos con Gussy Lau, su supuesto novio, en las que ambos aparecían besándose, y es que aunque el ganador del Latin Grammy en dos ocasiones, reveló que sí tenía una relación sentimental con la intérprete de "La Llorona", fue ella misma quien se fue en contra del compositor al revelar que su privacidad había sido violada y que confió en personas que no debía.

Ahora, luego de dicha publicación en la que Ángela Aguilar también pide disculpas a sus fans por defraudar la imagen que tenían de ella, fueron varios los famosos y artistas que mostraron su apoyo a la cantante mexicana.

Famosos defienden a Ángela Aguilar por fotos con Gussy Lau

Fue en Instagram que muchos cantantes, compositores, figuras de la televisión y más, mostraron apoyo y empatía para Ángela Aguilar en este complicado momento que está viviendo por las fotos que se hicieron virales al lado de Gussy Lau.

Uno de los primeros en defender a la "Princesa del regional mexicano" fue Jhonny Caz, integrante de Grupo Firme, quien aseguró que no tiene por qué dar explicaciones de cómo vive o de cómo ama, además de decir que es una mujer admirable.

“Venga hermosa, mujer ejemplar eres, no tienes por qué dar explicaciones de cómo vives o de qué manera amas, quien realmente está contigo es por tu talento y tu ángel y esa personas no necesitan una explicación y quienes las piden no la merecen. Sigue brillando”

Asimismo, Ana Bárbara, quien desde siempre ha mostrado tener una excelente relación con la familia Aguilar, también le dedicó unas palabras a Ángela, en las que también destaca que es una reina y que el tesoro más grande que puede tener es el saber confiar en las personas.

“Te amo y eres Una Reina con un alma muy linda, y lo más importante, confías porque eres buena! Y eso es el tesoro más grande que puede tener un Ser humano!”,

Sin duda alguna, el apoyo de su familia lo tiene, pues así lo demostró su prima, Majo Aguilar, también cantante, quien le dijo que no debería sentirse avergonzada, pues todas las mujeres tienen derecho a decidir cómo quieren vivir su vida sin tener que ser juzgadas.

“TODAS las mujeres merecemos vivir nuestra vida como lo queramos hacer, nadie tiene por qué juzgarnos. Tú eres una voz muy poderosa para MUCHA gente y NO tienes por qué disculparte de VIVIR. Siempre te he visto fuerte y grande, y eso eres”, comentó.

Amandititita fue otra de las cantantes que expresó su respeto y apoyo por Ángela Aguilar y comentó que ella no estaba sola, pues tenía a "su manada" para respaldarla.

"Te respeto, te admiro muchísimo, te respaldo. No tienes que explicar nada, solo vivir, y extender esa luz en un mundo duro. Y cualquier cosa, no estás sola. ¡Aquí está tu manada! Te amamos." reveló la famosa

Poncho Denigris también quiso dejarle un comentario a la hija de Pepe Aguilar diciéndole que no permite que una situación así consuma su energía, pues ella es un ejemplo de mujer.

"Eres ejemplo que no te afecte en tu energía. Eres luz! Brilla" dijo Poncho Denigris

Andrea Escalona, hija de la fallecida productora Magda Rodríguez y conductora del programa Hoy en Televisa, igual externó su apoyo a Ángela Aguilar haciéndole saber que es alguien muy talentosa y que su trabajo y educación demostraban el tipo de persona que era.

"Te amamos, tu demuestras quien eres con tu educación, talento y trabajo." expresó

Por otro lado, influencers como Kunno, Lylo Fa, esposa de Rommel Pacheco, Cynthia Rodríguez, Rubi Molina, y otros cantantes como Diana Reyes, Daniela Calvario, integrantes de Banda El Recodo y más, también fueron partícipes de mostrar su apoyo, respeto y ayuda a Angela Aguilar después de que una foto privada con su supuesto novio, Gussy Lau, se hiciera viral en redes sociales.

¿Qué pasó con Ángela Aguilar y su novio Gussy Lau?

Luego de que dichas fotos se hicieran virales, Gussy Lau publicó un vídeo en el que confirmaba la relación sentimental que mantenía con Ángela Aguilar, pero al parecer lo hizo sin su consentimiento, pues horas después, la hija de Pepe Aguilar mostró su tristeza y descontento al compartir otro vídeo expresando sus disculpas y asegurando que se sentía muy apenada por la manera en la que se había violentado su privacidad.

Asimismo recalcó que había confiado en alguien que no debía y se sentía traicionada, pues ésto no solo dañó su imagen personal, sino también su imagen profesional y no sabía que cara darle a su familia sabiendo que ell asola se había expuesto a dicha situación.