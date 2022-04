Danna Paola no oculta noviazgo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El amor entre los cantantes Danna Paola y Alex Hoyer ya no se puede ocultar, a pesar de que llegaron por separado a la alfombra roja del musical “Charly y la fábrica de chocolate”, pero ahora sin la barrera de no querer hablar de su vida privada, porque este es su momento.

“Es la primera vez que voy hablar y para mí es algo muy privado, mantenerlo para nosotros es decisión, no es un secreto porque obviamente no lo es, creo que ya no tengo 15 años como para negar relaciones al contrario, me enorgullece mucho estar al lado de una persona que admiro y que me admira, que crecemos todos los días y nos apoyamos... sí estoy feliz, sí estoy enamorada, pero justo lo hago (hablar de la relación) porque allá afuera hay muchas especulaciones y la gente es muy hiriente”, declaró Danna Paola.

El ser discretos con la relación es algo con lo que Alex está de acuerdo, sin importar las críticas, porque para él lo más importante es estar en la misma sintonía que Danna.

“Decidimos mantener nuestra relación privada, compartir lo que nosotros decidamos compartir, porque sentimos que tenemos algo genuino, lindo y que queremos cuidar, aunque es difícil porque una vez que se abre esa puerta es difícil después cerrarla, pero ese no es el punto sino el tener comunicación y decidir que se hace público, entonces en eso estamos”, señaló Hoyer.

Mantener esta distancia entre ellos, como llegar por separado a los eventos, es porque Danna no quiere que la noticia de su relación empañe el trabajo artístico de Alex, quien está por presentar música nueva en unos meses y de la cual ella asegura es de mucha calidad.

“Yo a Danna la admiro muchísimo desde que era niño, he seguido toda su carrera y es una artista increíble, ojalá algún día se dé una colaboración, pero para eso se tienen que dar varias cosas, pero nos respetamos bastante en el ámbito laboral, nos damos nuestros espacios y eso es muy importante”, dijo Alex Hoyer.

Cuando se le comentó a la cantante que Alex había dicho que estaba muy enamorado de ella, con una sonrisa expresó: “ya lo sé, yo también, el amor no se puede ocultar, la amistad y el éxito tampoco... el amor sí existe de verdad se los digo”.

Danna Paola explicó que está pasando por un momento distinto de su vida, donde ha hecho limpieza de la gente que la rodea, incluyendo amigos y equipo de trabajo, porque quiere alejarse de la gente tóxica y quedarse sólo con las personas que la quieren bien y la apoyan, entre ellos su familia, Alex Hoyer y sus dos amigos Diego Cárdenas y Jorge Anzaldo, que como influencers se hacen llamar Los Rulés.