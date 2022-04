¿Qué pasó con Ángela Aguilar; Gussy Lau, su novio, la defraudó?

EE.UU.— Ángela Aguilar, es una de las cantantes que hasta hace unos días se había mantenido alejada de los escándalos, sin embargo, debido a que su vida privada —la cual siempre había mantenido muy herméticamente— quedó expuesta al filtrarse una fotografías, la joven se ha visto envuelta en una gran polémica que no solo afectó su imagen también su carrera. A través de un vídeo que ella misma compartió, la intérprete de "La Chancla" habló de lo que pasó.

¿Qué pasó con Ángela Aguilar?

"Me siento violentada, violada, de la posibilidad de tener yo mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen"... Con estas palabras, la hija de Pepe Aguilar comenzó hablando sobre la filtración de unas fotos que además de confirmar que se encuentra en una relación con el compositor Gussy Lau (15 años más grande que ella), también señaló que está en desacuerdo de que dichas imágenes hayan sido difundidas.

Y es que luego de la polémica a la que ha sido expuesta Ángela Aguilar, y las críticas que ha recibido, la intérprete de "En realidad" se vio obligada a publicar un vídeo en sus redes sociales para explicar y aclarar la situación que está afectando su imagen, pero sobre todo su carrera.

“Me siento violentada”: Ángela Aguilar habla sobre las fotos filtradas con Gussy Lau



“Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, comenzó diciendo en el video. pic.twitter.com/S48XSaOULL — Código Veracruz (@codigoveracruz) April 8, 2022

La cantante destacó que se siente triste y defraudada; así como violentada, ya que ella en ningún momento dio permiso para que las imágenes fueran compartidas. Ángela dijo sentirse identificada con las mujeres que han pasado por situaciones en las que comparten cualquier tipo de fotografía sin su consentimiento.

“Hay muchas mujeres que casi casi se les acaba la vida con una imagen, una imagen que fue publicada sin su consentimiento. Yo apoyo a esas mujeres y siempre las he apoyado, pero hoy por primera vez viví lo que es“, comentó la joven intérprete.

Ángela Aguilar también señaló que las fotografías no sólo invadió su privacidad, también impactó en todos los aspectos de su vida, pues de acuerdo con la intérprete de "Ahí donde me ven" las imágenes tuvieron un impacto económico y afectaron la carrera de Ángela Aguilar, quien ha trabajado desde muy pequeña.

“¿Qué cara le puedo dar a mi familia?”, se pregunta. “Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte. Fue mi error”, indicó la cantante.

Si bien la hija de Pepe Aguilar confirmó sostener una relación sentimental con el cantautor René Humberto Lau Ibarra mejor conocido como Gussy Lau, dejo entrever que está podría acabar, pues mencionó que durante estos días se acercará a su familia y a las personas que cuidan de ella; además, de mencionar que se tomará un tiempo para evaluar toda la situación. Finalmente, agradeció a quienes la han apoyado.

Gussy Lau, novio de Ángela Aguilar, confirma su noviazgo con la cantante

Antes de que Ángela Aguilar publicara el vídeo en el que se dijo violentada y violada tras la filtración de unas imágenes íntimas, Gussy Lau, su novio, confirmó la relación sentimental que sostenían en "secreto" y que fue exhibida luego de que se difundieran en redes sociales las fotografías en las que se les muestra besándose apasionadamente.

A través de una grabación compartida en redes sociales, el compositor de 33 años dio detalles de su relación con la hija de Pepe Aguilar, a quien también defendió tras ser fuertemente criticada por andar con un hombre 15 años mayor que ella.

En el vídeo, Gussy Lau explicó que las fotos él mismo las compartió en sus historias de Instagram, pero le tomó captura de pantalla y fue así como se difundieron en internet.

“Son screenshots (capturas de pantalla) de un vídeo que yo tenía. Todo era privado hasta que un amigo mío le tomó la foto, no es nada malo, pero se siente la traición de la confianza”, indicó el joven de 33 años, quién destacó que querían mantener su relación con Ángela fuera de las cámaras y del medio del espectáculo.

#GussyLau confirma relación con #AngelaAguilar . Al parecer tiene la aprobación de los padres . Yo ya ni sé que creer uD83EuDD37uD83CuDFFB??? #PepeAguilar pic.twitter.com/sQCjzj3aOc — JUANGABRIELA JACKSON uD83EuDD8B (@YoZhoy) April 7, 2022

El novio de la intérprete de "Tu sangre en mi cuerpo" también señaló que la "princesa del regional mexicano" y él están saliendo desde febrero y que Pepe Aguilar y su esposa estaba enterados e incluso aprobaban la relación pese a la gran diferencia de edades.

¿Gussy Lau, novio de Ángela Aguilar, negó su romance con la cantante?

Antes del polémico vídeo en el que Gussy Lau confirmó que era novio de Ángela Aguilar y quien aparecía en las imágenes filtradas que provocaron las fuertes críticas hacia la cantante, el compositor de 33 años negó tener una relación con la hija de Pepe Aguilar, incluso reveló la razón por la que no andaría con ella.

Fue en un en vivo a través de su cuenta de Instagram, en el que René Humberto Lau Ibarra (nombre real del cantautor) realizó una dinámica de preguntas y respuestas, ahí fue cuestionado sobre su presunta relación sentimental con la hija de Pepe Aguilar.

A esta pregunta, Gussy Lau respondió con un no, asegurando que no podría ser novio de Ángela por una razón llamada Pepe Aguilar, quien además de ser su jefe, es un hombre de dos metros que no le tiembla la mano para defender a sus hijos.

Esto decía Gussy Lau sobre relacionarse con Ángela Aguilar antes de la filtración de unas fotos donde supuestamente están romanceando. pic.twitter.com/zf5qrvGANN — Alfredo Molina (@AlfredoRadio) April 5, 2022

Sin embargo, un día después en una videollamada con la creadora de contenido encargada de la cuenta de Instagram @Chamonic3 afirmó estar saliendo con Ángela e incluso dio detalles de su romance.

La incongruencia del cantautor provocó que algunos lo tacharan de oportunista y de solo querer colgarse de la fama e imagen de la cantante y la dinastía Aguilar, pero hay que mencionar que él ha ganado un par de Grammys.

¿Ángela Aguilar, víctima de "Grooming" como Sasha Sokol al denunciar a Luis de Llano?

Luego de que Gussy Lau confirmará tener una relación con Ángela Aguilar y la "defendiera" por ser atacada al sostener un romance con un hombre 15 años mayor que ella, algunos internautas señalaron que posiblemente la hija de Pepe Aguilar podría ser víctima de "Grooming" tal como sucedió con Sasha Sokol, quien denunció a Luis de Llano por haber ejercido esta práctica cuando ella tenía 14 años y el 39.

El término es conocido como GROOMING:



“Es una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto, con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de un menor de edad, creando una conexión emocional, con el fin de abusar sexualmente de él.” — Sasha Sokol (@SashaSokol) April 6, 2022

Si bien Ángela Aguilar es mayor de edad, pues la cantante tiene 18 años, internautas destacan que Gussy Lau, quien actualmente tiene 33, la conoció —y habría empezado a enamorar— cuando era una menor de edad, por lo que solo habría estado esperado que cumpla la mayoría de edad para iniciar una relación sentimental con ella.

No obstante, la hija de Pepe Aguilar aún es considerada como una menor de edad, pues recordemos que la joven es mexicoamericana, es decir, cuenta con la nacionalidad norteamericana y también reside en Los Ángeles, EE.UU.

Por lo tanto, de acuerdo con la ley de aquel país, los ciudadanos estadounidenses alcanzan la mayoría de edad hasta los 21 años. Partiendo de lo estipulado, Gussy Lau sí está sosteniendo una relación sentimental con una menor de edad a la que habría convertido en una víctima de "Grooming".

Acaso Ángela Aguilar tendria la misma historia que Sasha Sokol ???



