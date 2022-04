Manelyk fue embrujada; Karime ''confiesa'' haberle hecho brujería a su ex amiga

CIUDAD DE MÉXICO.— Manelyk González y Karime Pintdter son recordadas por su participación en el reality show "Acapulco Shore" de MTV. Las jóvenes fueron de las primeras integrantes del programa que lograron la fama tras su aparición en varias temporadas del polémico show. Sin embargo, luego de un tiempo comenzó a rumorarse que estaban peleadas y que Karime optó por hacerle brujería a su amiga.

Karime y Manelyk se conocieron en "Acapulco Shore" como mencionamos, y a lo largo de varias temporadas protagonizaron algunas de las fiestas más descontroladas, sin embargo, las mejores amigas (como se consideraban ellas y todos) de un momento a otro comenzaron con los problemas.

Se rumorea que, debido a que Manelyk empezó a tener gran popularidad, Karime se puso celosa y que por eso había cambiado su actitud. La molestia entre 'Las comadres' (como se autodenominaron) se hizo más notoria al grado de que Karime Pintdter pasó de ser una de su amiga a una detractora más.

Pero la polémica más fuerte entre ellas es la acusación sobre Karime, en la que se señala que aprovechando que estaban peleadas optó por hacerle brujería a su amiga para afectar su relación y carrera.

Si bien, Karime ya había hablado del tema en anteriores ocasiones, nuevamente salió a la luz este rumor debido a que un seguidor del programa "Pinky Promise" (conducido por Karla Díaz) la cuestionó sobre este rumor, por lo que la ex participante de "Acapulco Shore" tuvo que responder.

En la dinámica de preguntas que hacen los seguidores del programa transmitido en YouTube, Karime fue directamente cuestionada sobre si era cierto o no que había recurrido a un ‘trabajito’ (brujería) para mane, a lo que la influencer dijo:

“Sí fui a Catemaco, le maté dos gallitos y le hice brujería y no es que no nos llevemos, ella está en su rollo”, confesó la ex integrante de Acapulco Shore para responder a la persona que la cuestionó sobre el rumor de que recurrió a la magia negra.