Así fue la lujosa boda de Danie Ibañez, la hija de ''El flaco'' Ibañez (FOTOS)

La boda de Daniela Ibañez, hija de "El Flaco" Ibañez, con Pablo Campos, hermano de la youtuber Nath Campos, se celebró este fin de semana y la pareja de recién casados aprovechó para compartir en sus redes sociales las primeras fotos de la lujosa fiesta a la que acudieron varias personalidades del internet. Aquí todos los detalles.

Así fue la boda de Danie Ibañez y Pablo Campos

Fue a través de sus historias de Instagram que la actriz de "Atrévete a soñar", compartió las primeras imágenes de su boda, mostrando por ejemplo: su vestido de novia, el lugar donde se llevó a cabo la ceremonia y la fiesta, el baile con su ahora esposo, Pablo Campos, con su padre "El flaco Ibañez, así como el primer baile del novio y su mamá.

El primer baile de Danie Ibañez y Pablo Campos como esposos estuvo acompañado de la canción "Mi primer millón" del grupo Bacilos, mientras que con sus respectivos papás, bailaron "Save the last dance for me" y "Todo a pulmón".

La boda se llevó a cabo en un recinto ubicado en Cuernavaca, Morelos y se puede apreciar que a los alrededores estaba lleno de árboles, jardines y naturaleza.

Al igual que su esposa Daniela Ibáñez, el hijo del productor Kiko Campos compartió una serie de fotografías de su enlace en sus redes sociales, donde en todo momento gritó su amor por la joven.

Ellos fueron los invitados a la boda de Daniela Ibañez y Pablo Ibañez

La mayoría de las personas que acudieron a la boda de Pablo Campos y Danie Ibañez fueron grandes personalidades del mundo del internet y de la televisión.

Por ejemplo, las actrices Nashla, Roxana Puente y Natalia Juárez, quienes compartieron escena con Danie en Atrévete a soñar estuvieron presentes.

Por supuesto que Nath Campos y su novio Simón Vargas, quien es integrante de Morat, igual compartieron este bello momento con los ahora esposos. Cabe mencionar que Danie Ibañez empezó siendo amiga de Nath y fue por ella que conoció a Pablo. Incluso la también cantante tenía otra relación sentimental con el youtuber Alex Strecci, pero al final fue el hermano menor de su amiga quien la conquistó.

Otra de las hermanas de Pablo Campos, la actriz Gloria Aura, igual presenció la boda junto con su esposo y su hermanita, la influencer y actriz también, Lara Campos, quien es la menor de los hijos del compositor Kiko Campos.

Por otra parte, los youtubers conocidos como "Los Rules", Juca, Danielle Clyde y Daniel Bautista, Juana Martínez, el cantante Luja, El Jiots, Gisselle Kuri, Leonardo Bono, hijo del actor César Bono, y muchos más, fueron algunos de los invitados a la boda de Danie Ibañez.