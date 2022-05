Met Gala 2022: ¿Cuándo y dónde ver la alfombra roja EN VIVO?

La alfombra roja del Met Gala 2022 es una de las más esperadas en el mundo de la moda y dentro de poco podremos apreciar los looks tan originales y elaborados de las celebridades. Aquí te decimos, cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo esta transmisión de la Met Gala 2022 para que no te pierdas los mejores y peores outfits.

¿Qué es la Met Gala?

También conocida como la Costume Institute Gala, se celebra desde 1948 y es un evento benéfico que da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York; por lo que dichos fondos recaudados conforman el presupuesto anual del Instituto del Vestido.

Cada año la Met Gala tiene una temática que incluye los looks de los asistentes, así como la decoración de un coctel previo a la cena.

¿Dónde ver la Met Gala 2022?

Si no te quieres perder la alfombra roja del Met Gala 2022, la cita es este lunes 2 de mayo y el canal E! la transmitirá en vivo, estos son los horarios según el país en el que te encuentres:

México: 4:30 PM

Argentina: 6:30 PM

Perú: 4:30 PM

Chile: 5:30 PM

Colombia: 4:30 PM

Venezuela 5:30 PM

¿Cuál es la temática de la Met Gala 2022?

Este 2002, la temática es, In America: An Anthology of Fashion; se trata de la segunda parte de la exposición de 2021 que ahondará las historias para dar una lectura alternativa a la moda norteamericana desde el siglo 17 hasta la actualidad.

El comunicado de prensa que extendió el Museo Metropolitano de Arte explica que la muestra indagará en sastres, modistas y diseñadores que han quedado en el olvido de la historia americana y que con esta exposición tendrán el reconocimiento que se merecen.

Por lo que el concepto de la alfombra roja de este año de la Met Gala es “Gilded Glamour”, la cual hace referencia a una época de la historia de Estados Unidos, donde la moda de las altas esferas de la sociedad americana era bastante opulenta.