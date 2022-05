Yahir se quería salir de la Academia, confiesa la razón por la que sufrió en el programa

Comparta este artículo

Yahir fue uno de los participantes de "La Academia" de TV Azteca, reality de canto que inició en 2002 y que este año celebra su 20 aniversario. Ahora, el cantante y acreedor del cuarto lugar dentro del programa, reveló que su paso por La Academia no fue color rosa, pues fue una etapa muy complicada en la que, él mismo confiesa, sufrió mucho. Esto fue lo que dijo al respecto.

Yahir confiesa que quiso "dejar" La Academia

Durante una entrevista para el sitio de noticias "Infobae" Yahir confesó que hubo un momento en el que quiso abandonar "La Academia" pues el hecho de estar dentro del reality no solo significaba alejarse de su familia, sino que el encierro les afectó a todos mentalmente, pues "no podían respirar ni un poco de aire fresco".

“Yo sufrí mucho y me quería salir de ‘La Academia’, yo creo que como al mes, más o menos, me quería salir del proyecto porque no teníamos un área donde poder respirar aire puro"

Yahir reveló que se sentía tan "asfixiado" que habló con la producción y les puso un "ultimátum" pues o los dejaban "respirar" y salir a despejarse, o él abandonaba el proyecto, a lo que los directivos accedieron e incluso les pusieron un pequeño jardín, una canasta de básquet y les permitieron en algunas ocasiones salir y disfrutar un poco del ambiente que había fuera de la casa donde se encontraban.

“Estábamos en el Ajusco, con una vegetación hermosa, increíble y nosotros encerrados en una casa respirando puro aire acondicionado, ni ventanas teníamos. Entonces llegó el momento en que yo les dije ‘bueno, déjenos salir a respirar un rato o me voy... a raíz de eso yo creo que les cayó el 20 y nos pusieron un patio con una canastita de básquet y todo el rollo, y de repente, cuando teníamos ensayos nos dejaban estar un ratito en la puerta y tomar el aire puro”,’"

¿Yahir estará en La Academia 2022?

Pese a que comenzaron a salir rumores sobre que Yahir podría ser juez de La Academia, el cantante confesó que hasta este momento no ha recibido ninguna invitación ni nada por el estilo, incluso reveló que en caso de que quisieran hacer un festejo pues ya estarían atrasados, pues el aniversario oficial de La Academia es en unos días.

"No he recibido ninguna invitación de nada, y pues nada, yo sigo en los proyectos, a seguirle dando en lo que estoy. Si quieren hacer algún festejo o alguna cosa, no sé cómo vayan, pero yo creo que ya va un poquito tarde el asunto, porque ya es en estos días...”

La Academia 2022, todo lo que debes saber

¿Cuándo empieza La Academia 2022?

La Academia de TV Azteca aún no tiene fecha de estreno, pero, todo podría indicar que podría ser a finales de este mismo año cuando de inicio el reality con la nueva generación.

¿Quiénes serán los jueces de La Academia 2022?

Hasta ahora, los jueces confirmados son: Lolita Cortés, Arturo López Gavito, Horacio Villalobos y Ana Bárbara. Por otra parte, Alexander Acha, quien también ya fue crítico anteriormente, será el director de La Academia 20 Aniversario.

Conductor de La Academia 2022

Pese a que aún no está confirmado, Adal Ramones regresaría como conductor de La Academia, pero no estaría solo pues Vanessa Claudio sería su co-conductora y William Valdés sería el host digital del reality.

Casting de La Academia 2022

La Academia continúa haciendo castings en toda la República Mexicana; en los próximos días habrá audición en Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, y muchos estados más.