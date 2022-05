¿Quién es Kristoff Raczynski y por qué llamó ''mediocre'' a Omar Chaparro? (VÍDEO)

Comparta este artículo

Omar Chaparro y Kristoff Raczynski tuvieron una pelea en redes sociales, luego de que el actor de "No manches Frida" hiciera polémicas declaraciones sobre el crítico de cine, a lo que éste no se pudo quedar callado y le respondió. La polémica de inmediato causó revuelo en redes sociales. Aquí te decimos quién es Kristoff Raczynski y por qué se peleó con Omar Chaparro.

¿Por qué se pelearon Omar Chaparro y Kristoff Raczynski?

Omar Chaparro acudió al programa "Pinky Promise" con Karla Díaz, en el cual declaró que no trabajaría ni con Kristoff Raczynski ni con Horacio Villalobos, ¿la razón? el actor asegura que ambos están enojados con la vida y tienen muy mala vibra, pues solo se dedican a criticar.

"Viven del escrutinio y de estar señalando y viendo solamente los errores de los demás. Kristoff trabajaba conmigo en Telehit. Que Dios lo bendiga. Obviamente si me piden hacer una película con él no la haría".

Asimismo, Omar Chaparro asegura que ambos hablan mal de las personas y que a pesar de eso, quiere que les vaya bien porque es muy triste que vivan su vida de esa manera.

"No habla mal de mí, habla mal de todos. Y no es que estén enojados con todos, están enojados con la vida y con ellos mismos, y eso me da tristeza; quiero, en realidad, que les vaya bien"

Kristoff Raczynski no se quedó callado y decidió responder al actor directamente a través de su cuenta de Twitter. En su mensaje le hizo saber que no lo critica a él como persona si no lo que hace como actor, e incluso lo llamó "mediocre"

Recordemos que Kristoff ha mencionado en varias ocasiones que lo que hace Omar Chaparro en sus películas no se debería llamar actuación, además lo ha criticado específicamente por sus papeles en "No manches Frida", "Todas Caen" y "Como caído del cielo".

Por su parte, Omar Chaparro no ha declarado nada al respecto por el momento y tampoco ha respondido el tweet de Kristoff.

¿Quién es Kristoff Raczynski?

Kristoff Raczynski es un actor mexicano de origen ruso. Saltó a la fama gracias al programa de Telehit 'No te equivoques' que conducía al lado de Tony Dalton, sin embargo su forma tan peculiar e irreverente a la hora de estar en televisión fue lo que los catapultó. Tal fue la fama que ambos escribieron y dirigieron la ahora película 'Matando Cabos', la cual está catalogada como una de las mejores cintas de cine mexicano.

Kristoff Raczynski también ha participado en telenovelas y programas de televisión como 'Válvula de Escape' y 'Desde Gayola' en donde compartió créditos con Horacio Villalobos.

Con 15 años de carrera, Kristoff Raczynski ahora es crítico de cine y en su canal de Youtube realiza polémicas críticas en donde cuenta con más de 500 mil suscriptores.