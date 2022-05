Responde a críticas de cintas de Marvel

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Elizabeth Olsen está cansada de que cineastas como Martin Scorsese y Francis Ford Coppola critiquen las películas de Marvel.

La actriz, que está de regreso en los cines como Wanda Maximoff/Scarlet Witch en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, le dijo al portal “The Independent” que se siente frustrada cuando la gente hace que las películas de Marvel “parezcan un tipo de arte menor”, externó.

Su enojo

“No estoy diciendo que estemos haciendo películas de arte independiente, pero creo que le quita algo a nuestro equipo, lo que me molesta”, indicó Elizabeth.

“Estos son algunos de los escenógrafos, diseñadores de vestuario y operadores de cámara más asombrosos; siento que disminuirlos con ese tipo de crítica les quita crédito a todas las personas que hacen películas premiadas, que también trabajan en estos proyectos”.

“Desde el punto de vista de un actor, lo que sea, lo entiendo. Entiendo totalmente que hay un tipo diferente de actuación que está sucediendo. Pero sí creo que arrojar a Marvel ‘debajo del autobús’ le resta a los cientos de personas muy talentosas del equipo”, agregó Elizabeth.

“Ahí es donde me pongo un poco agresiva”, puntualizó