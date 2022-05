Se inspira en su mamá para canción

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La primera vez que Reyli tocó un acorde en la guitarra fue en 1992, tenía 20 años y vivía lejos de su mamá a quien tuvo que dejar en su pueblo natal, Pichucalco, Chiapas, para irse a estudiar y perseguir su sueño de cantar.

Esa añoranza lo inspiró para escribir “Una de Cri Cri”, tema pensado en María Arrocha, madre del intérprete y que, tras 30 años, finalmente cantó en vivo.

“Fue un 8 de enero, la primera canción que hice con una guitarra. Me tomó como 18 horas y milagrosamente unas horas después ya estaba en un avión, porque un amigo escuchó el tema, se emocionó, tenía la posibilidad y me mandó a cantarsela a mi mamá y desde entonces la ensayo todos los días. Es la canción con la que afino la guitarra y me atreví hace poco a sacarla a la luz y grabarla ahora con la guitarra eléctrica”, cuenta Reyli a “El Universal”.

Ante más de 8 mil personas Reyli presentó el tema en el evento del Día de las Madres de la alcaldía Venustiano Carranza, donde celebró la labor de muchas mamás en un evento masivo que marca su regreso a los escenarios en Ciudad de México de forma presencial, tras enfrentar el confinamiento por la pandemia.

“Nos pegó fuerte en el espectáculo, pero yo no lo veo como duro, vengo de tantos revolcones y cosas de esta (la pandemia) fue el mejor momento para ponernos activos”, asegura el cantante quien dice que durante esta época de encierro escribió más de 100 canciones.

Su madre, María Arrocha también fue cantante, de ella aprendió a seguir este sueño, según reconoce Barba. El nuevo tema forma parte de un álbum titulado “Contigo quiero”, en el que incluye homenaje a otras mujeres como su pareja Tatiana.

El intérprete de “Desde que llegaste” reconoce que tiene en su música mucha influencia de Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como “Cri Cri”, pues era una tradición que su madre le cantara sus canciones incluso antes de nacer.

“Mi madre me vio cantar desde niño y a los 4 años empecé a hacerlo de forma profesional, no cobraba para entonces pero eso me forjó como cantante, porque me di cuenta de que como cantante no se necesita la plata, se necesita llenar el alma de emociones porque si no cantas eres como un volcán en ebullición, yo canto porque lo necesito”, afirma.

A propósito de esta celebración aseguró que enviará por WhatsApp una serenata a su colega Ana Bárbara, con quien tiene un hijo en común de 10 años llamado Jerónimo.

“Además de que tengo la fortuna de tener un hijo con Ana la admiro profundamente creo que es una artistas de esas que son invencibles, ya es un clásico”, expresa Reyli sobre su gran amiga.