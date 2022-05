''Tunden'' las aspiraciones políticas de Ari Borovoy; horas más tarde da marcha atrás (Vídeo)

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El anuncio de Ari Borovoy de convertirse en diputado, no cayó bien a muchos cibernautas que reaccionaron con burlas y memes al mensaje del cantante de OV7.

“Hoy quiero agradecerte a ti que me conoces desde hace 33 años, justo cuando empecé tenía 9 años de edad y has sido el respaldo detrás de cada uno de los proyectos que he emprendido”, explicó en el vídeo en el que aparece sentado frente a un escritorio.

“Desde que tengo uso de razón mis padres me han enseñado a perseguir mis sueños y mis metas, pero sobre todo me han enseñado que nada es imposible en esta vida. Este día es uno de los más importantes de toda mi carrera”, dijo el cantante de “Te quiero tanto”, en la grabación de más de un minuto de duración.

Borovoy externó su deseo de representar a los ciudadanos a través de un cargo político, y sin dar más detalles al respecto, pidió el apoyo de la gente.

“Contendré para diputado este año, en mi vida y en mi trayectoria he representado muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano, espero contar contigo: cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas será un paso más para consolidar nuestra meta juntos”, expresó el también empresario artístico.

En los comentarios del vídeo, cientos de cibernautas se han quejado de que otra vez, un cantante se quiera postular para un cargo político, pues consideraron, no tiene la preparación suficiente para ello; sacaron al tema el caso de Federica Quijano, integrante de Kabah que desde el 2021 es diputada por el Partido Verde Ecologista de México.

Algunos cuestionaron a Borovoy sobre su trayectoria política.

Ari Borovoy rectifica su postura para ser candidato a diputado

En otro vídeo, el productor aparece siendo interrumpido por los integrantes de exgaribaldi, entre ellos el hoy político Sergio Mayer, quien le dice: "No sabes lo que dices", mientras sus compañeros lo secundan y le piden a Ari que mejor se enfoque en los proyectos artísticos.

Al parecer el vídeo se trató de un montaje para promocionar la aparición de los exGaribaldi como parte del "90's Pop Tour 2022".