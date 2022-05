Alfredo Adame "pelea" al dormir; Magaly Chávez lo confiesa (VÍDEO)

Comparta este artículo

Alfredo Adame y su novia, Magaly Chávez, están participando en "Soy Famoso, Sácame de aquí", reality de TV Azteca, sin embargo, parece que ya habría problemas en la relación, pues la prometida del conductor hizo polémica declaración sobre su pareja a la hora de dormir. Esto fue lo que dijo

Magaly Chávez revela que Alfredo Adame suelta golpes al dormir

Las cosas en la jungla de "Soy famoso, sácame de aquí" cada vez se van poniendo más complejas, pues ahora, tanto el campamento bueno como el malo fueron sorprendidos por una fuerte lluvia que los hizo "resguardarse" y tratar de mantener sus cosas y ropa lo más secas posible y aunque algunos participantes lograron "rescatar" algo, hubo otros que no.

Sin embargo, Magaly Chávez y Alfredo Adame optaron por dormir en el baño lo que provocó varias quejas por parte de la exparticipante de "Enamorándonos" pues asegura que el conductor no la dejó dormir gracias a que la "golpeaba" por momentos y además, roncaba muy fuerte.

Fue Apio Quijano quien le preguntó a Magaly Chávez cómo había sido su noche tras la lluvia, y ella le contestó que sí durmió bastante mal, no solo por las condiciones en las que se encuentra sino por las "mañas" de Adame a la hora de dormir.

Sin embargo, Magaly reconoció que no se arrepiente de haber dormido al lado de Alfredo Adame pues de otra forma no se hubiera dado cuenta de la serie de problemas que tendrían a la hora de dormir.

“Se duerme mal y luego que el hombre no me deja dormir... Casi me pega y yo dije: ‘ora’, es que como qué hace esto”, señaló Magaly mientras movía los brazos soltando manotazos.

“No me arrepiento de haber dormido con Alfredo, porque sino no hubiera visto cuales eran los problemas para poder dormir juntos”, reveló

Oskarín se queja de Alfredo Adame; comienzan los "roces" con el conductor

Ya comenzaron las primeras quejas contra Alfredo Adame, pues ahora fue el payaso "Oskarín" quien tuvo su primer pelea con el novio de Magaly Chávez luego de que éste revelara que mientras él y sus compañeros hacían lo que podían para hacer la comida, resguardar sus pertenencias de la fuerte lluvia y además, rearmar las casas de campaña, Alfredo Adame no les ayudó en nada y simplemente prefirió seguir durmiendo.

"El patrón estaba dormido en el baño. Fíjese nada más estaba ahí reposando, descansando... Estoy teniendo roces ya con el señor."

El integrante de "Los destrampados" aseguró que como él es una persona educada y honorable prefiere no meterse en problemas y no contestarle nada a Alfredo Adame, sin embargo, sí le dijo algunas "indirectas" sobre su comportamiento a lo que el también actor respondió lo siguiente: