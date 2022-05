Coldplay estaría usando material contaminante

Comparta este artículo

BRUSELAS (EFE).— La ONG ecologista Transport & Environment (T&E) pidió a Coldplay que renuncie al patrocinio “supuestamente sostenible” de Neste, una refinería de petróleo que tiene “vínculos documentados con la deforestación y los combustibles dudosos”.

“T&E pide a la banda Coldplay que abandone la asociación y elija para futuras giras combustibles verdaderamente sostenibles hechos de electricidad renovables”, señaló en un comunicado la plataforma ambientalista.

La crítica al grupo que lidera Chris Martin, que atesora éxitos como “Fix You” y “Yellow” y en el pasado apoyó iniciativas benévolas de Amnistía Internacional y Oxfam, parte del anuncio de Coldplay de realizar una gira mundial “sostenible” con motivo del lanzamiento de su nuevo disco, “Music Of The Spheres”, con el objetivo de reducir un 50% sus emisiones de CO2.

“Coldplay se ha asociado con Neste, una importante refinería de petróleo con sede en Finlandia, para reducir ‘a la mitad’ las emisiones de CO2 de su próxima gira mundial ‘Music Of The Spheres’. Lo que no se menciona en su comunicado de prensa conjunto es de dónde provienen estos combustibles ‘sostenibles’”, apunta Transport & Environment, una semana después del anuncio.

Esa ONG con sede en Bruselas añade que la citada refinería “tiene un historial de escándalos, incluido el abastecimiento de molinos de aceite de palma vinculados a la deforestación”.

“No publican mucha información sobre las materias primas que utilizan para crear biocombustibles, pero se encuentran entre los mayores usuarios de aceite de palma crudo y también de derivados del aceite de palma”, apunta T&E.

La plataforma también pone en duda que los combustibles sostenibles de Neste realmente estén basados en aceite de cocina usado, pues la mitad de los suministros de este que llegan a la UE se importan de China, Indonesia y Malasia, y afeó también que la compañía utilice como “materia prima clave” grasas animales que provienen de la agricultura intensiva.

“Neste está usando cínicamente a Coldplay para lavar su reputación de verde. Esta es una empresa que está vinculada al tipo de deforestación que horrorizaría a Chris Martin y sus fans. No es demasiado tarde. Coldplay debería abandonar su asociación con Neste ahora y centrarse en soluciones verdaderamente limpias”, señaló el responsable de T&E Carlos Calvo Ambel.