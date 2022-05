Galilea Montijo hace polémica declaración sobre sus relaciones amorosas (VÍDEO)

Comparta este artículo

Galilea Montijo acaba de ingresar a "Netas divinas" con Daniela Magún, Natalia Téllez, Consuelo Duval y Paola Rojas, y durante su primera aparición dentro del programa, hizo polémicas declaraciones sobre sus exparejas y las relaciones sentimentales que ha tenido. Aquí los detalles al respecto.

Galilea Montijo confiesa que todas sus relaciones han sido tóxicas

Durante la emisión de "Netas Divinas" el pasado miércoles 11 de mayo, se tocó el tema de la toxicidad y Galilea Montijo aprovechó para sincerarse y revelar que todas sus relaciones amorosas habían sido tóxicas porque pensaba que así era y lo permitía, pues nunca había visto como era la relación entre una mamá y un papá en casa.

La conductora de "Hoy" también reveló que le tenía mucho miedo a estar sola y por eso aceptaba ese tipo de comportamientos, pues llegó a la Ciudad de México teniendo 18 años y estando sola, no tenía amigos y tampoco se llevaba con nadie.

“Fueron tóxicas porque de alguna u otra manera yo lo permití, pensé que así eran. Me daba miedo estar sola porque yo llegué aquí a los 18, 19 años, porque gané un concurso de belleza en 1993, entonces llego sola a una ciudad donde no tenía amigos, no conocía a nadie, me daba miedo estar sola”

Asimismo agregó que actualmente ya le dan mucha flojera las discusiones y evita pelear, pero no puede escaparse de lo tóxico; aún así está consciente de que las peleas no llevan a nada bueno. Recordemos que Galilea Montijo está casada con Fernando Reina desde hace más de 10 años y tienen un hijo llamado Mateo; además la conductora también convive con los hijos del primer matrimonio de su esposo.

“Ya casada sí tenemos nuestras discusiones, pero me di cuenta que sí me da mucha flojera pelear; sí contesto porque se me sube el barrio, hasta que te das cuenta, ‘¿a dónde voy a llegar con la discusión? A nada’. Sí me estoy volviendo vieja, ya me da mucha flojera”

¿Quiénes han sido los novios de Galilea Montijo?

Galilea Montijo ha tenido varias parejas a lo largo de su carrera profesional y actualmente es considerada una de las presentadoras más populares del mundo del espectáculo. Aquí te decimos quiénes han sido los novios de Galilea Montijo.

El primero fue Roger Torres, un empresario venezolano que mantuvo un noviazgo con la mexicana por dos años e incluso estuvieron a punto de llegar al altar.

Cuando terminó con Roger, Galilea Montijo mantuvo una polémica relación con Cuauhtémoc Blanco. Cuando iniciaron su noviazgo ambos eran muy famosos, ya que él destacaba como uno de los jugadores de fútbol más importantes y Galilea recientemente había participado en Big Brother. El amor duró tres años y hasta hubo planes de boda, pero Blanco le fue infiel a la famosa.

Luego, Galilea Montijo mantuvo una relación con el doctor Jorge Krasovsky, un cirujano plástico que era invitado frecuentemente al programa "Hoy". Se sabe que su relación comenzó en el 2009 y tras dos años de relación, ya había planea de matrimonio, sin embargo, terminaron por indiferencias no podían ocultar en el matutino.