Silvia Pinal cancela su participación en obra de teatro por problemas de salud

CIUDAD DE MÉXICO.— Silvia Pinal no pudo salir al escenario en lo que sería su segunda fecha programada en la obra de teatro infantil "Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?", la cual marcó su regresó a los escenarios. Asimismo, la primera actriz se retiró del teatro en dudoso estado de salud mientras la obra seguía presentándose al interior del recinto. La producción dio a conocer que la presentadora de "Mujer casos de la vida real" tuvo problemas de salud que le impidieron actuar.

Silvia Pinal cancelar su participación en obra de teatro por problemas de salud, ¿qué le pasó?

El retorno de la actriz de 90 años de edad ha causado gran revuelo, pues desde antes del estreno de la obra de teatro infantil que protagoniza, la salud de Silvia Pinal ha generado preocupación, ya que en entrevistas anteriores se ha mostrado aletargada y ausente.

Sin embargo, la familia de la actriz ha asegurado que si volvió a trabajar fue porque así lo quiso y porque se encuentra bien, aunque los problemas de salud que padece demostrarían todo lo contrario.

Tal es el caso de su ausencia en la obra "Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?", a tan solo días del estreno.

Siendo la segunda fecha programada y luego de casi hora y media de espera, un miembro del elenco salió a informar que doña Silvia Pinal no daría función por haber tenido un problema de salud.

"Ha sido una semana de emociones y debido a eso nuestra protagonista ha presentado un bajón de presión y junto con los doctores decidimos no arriesgar a Silvia", declaró un miembro del elenco.

La imposibilidad de Silvia Pinal para salir al escenario provocó que la actriz Norma Lazareno tomará su lugar en la obra.

Silvia Pinal se retira del teatro en dudoso estado de salud

Tras darse a conocer que la mamá de Alejandra Guzmán sufrió un "bajón" de presión que la obligó a dejar la función, a su retirada cámaras de distintos medios de comunicación pudieron captar que la actriz abandonó el teatro en dudoso estado de salud.

De acuerdo con el anuncio dado por el productor y protagonista de la obra Carlos Ignacio, Silvia presentó una baja de presión, sin embargo, versiones extraoficiales aseguraron que se trataba de malestares estomacales.

Cabe destacar que la producción no habló de una retirada definitiva sino de una ausencia momentánea, por lo que su público espera volverla a ver en el escenario y ya en mejor estado de salud.

Y aunque la participación de la exesposa de Enrique Guzmán ha generado una ola de críticas y muchos comentarios en los que señalan que no está en condiciones para trabajar, famosos como Erick del Castillo o Marcos Valdés, hijo del "Loco" Valdés, han asegurado que la actriz debería seguir en los escenarios.

"Me sorprende que me hagan esa pregunta, Silvia está feliz de seguir en los escenarios, yo he estado en contacto con el productor y él me lo ha asegurado", comentó el papá de Kate del Castillo, quien defendió la participación de la primera actriz en la obra "Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?".