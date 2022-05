Violeta Isfel es hospitalizada de emergencia, ¿qué le pasó y cuál es su estado de salud?

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— Violeta Isfel generó alarma luego de informar que fue hospitalizada de emergencia debido a problemas de salud. Tras dar a conocer que se encontraba en un nosocomio de la Ciudad de México, la actriz detalló cuál era su estado de salud y qué fue lo que le pasó para terminar en internada.

Violeta Isfel es hospitalizada de emergencia, ¿qué le pasó?

La actriz de "Atrévete a soñar" mediante su cuenta de Instagram dio a conocer que desde hace varias semanas empezó a tener problemas de salud; diarreas y otros malestares le estuvieron afectando en los últimos días, pero fue hasta el miércoles 11 que confirmó que ingresó a una clínica.

A través de sus historias, la también integrante de "Me caigo de risa" aseguró que se encuentra estable, pero que se mantendrá en observación esta semana.

Violeta habla de su hospitalización, ¿cuál es su estado de salud?

Violeta Isfel también hizo un live en Facebook para aclarar a sus fans su estado de salud, y señalar que estaba en el hospital debido a una deshidratación, pero que además le detectaron un parásito, el cual le está generando el mal estado de salud.

"Me agarró una diarrea así como rara y vómito, entonces me atendieron en Televisa... pero la semana pasada a finales me empecé a sentir mal, como que no recuperaba el hacer del baño normal, seguía como con diarrea, literal agua, y dije esto no está bien, me voy a deshidratar. Bajé de peso muchísimo [y] me empecé a asustar", explicó la también comediante.

La actriz de 36 años de edad argumentó que la noche del martes 10 de mayo presentó un sangrado, por lo que decidió acudir al hospital tras la recomendación de su doctor. En la clínica le indicaron que debían internarla pues estaba completamente deshidratada.

"Llegué seca, llegué con un nivel de deshidratación que no le deseo a nadie... mis venitas se secaron igual, entonces no había manera de canalizarme hasta que ya lo lograron. Y se la han pasado hidratándome porque lo más preocupante de todo es la deshidratación severa que traía", detalló la actriz.

¿Dejará la competencia en "Las estrellas bailan en Hoy"?

Violeta finalizó su transmisión en vivo afirmando que regresará a "Las estrellas bailan en Hoy" para seguir participando junto a Raymix (su pareja en el concurso del matutino de Televisa). Pero esta semana no podrá acudir a los ensayos, así que está a la espera de las decisiones que tomará la producción.