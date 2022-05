Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— Yahir protagonizó un divertido reencuentro con Toñita, sin embargo, su reunión tuvo lugar en la competencia, pues ambos cantante, quienes son recordados por su participación en "La Academia", reality show de TV Azteca, estuvieron en el matutino de Televisa: "Hoy". Acostumbrada a sacar a flote su picardía, la cantante hizo atrevidos coqueteos al intérprete de "Alucinado", tras ello el cantante reveló que su compañera: “siempre lo toca”.

Yahir habla de los atrevidos coqueteos que le han hecho, recientemente en ''Hoy''

Yahir y Toñita formaron parte de la primera generación de "La Academia" y desde el lejano 2002 han sostenido una entrañable amistad de la cual se ha rumoreado demasiado, incluso se ha especulado que entre ambos cantantes hubo más que una amistad, y su reciente encuentro en el programa "Hoy" revivió aquel rumor.

En entrevista con Infobae, el cantante habló de su amistad con Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, quien ahora forma parte del matutino de Televisa, pues es una de las participantes del concurso "Las estrellas bailan en Hoy".

Yahir inició revelando que "ama" a su compañera, pues además de ser una mujer hermosa, destacó su picardía.

“Bueno, yo amo a la Toña, es una niña -digo niña porque la conocí hace 20 años cuando tenía 18, era una niña- y es una mujer hemosa, es una mujer que siempre es pícara, siempre cachonda, atrevida con lo que habla, con lo que dice”, detalló el cantante.

Sobre los atrevidos coqueteos y piropos que la cantante le lanza, el intérprete de "La locura" destacó que su relación con Toñita siempre ha sido así, desde que convivían en los foros de TV Azteca y hasta la actualidad. Sin embargo, Yahir admitió que por culpa de Toñita recibe tocamientos de sus fans cuando llegan a encontrárselo.

“Tengo más de 20 años de amistad con ella y siempre nos hemos llevado así, siempre me ha sabroseado, siempre me echa piropos, y me encanta. A mí me encanta la relación que tengo con ella y me encanta su personalidad también”, añadió, y recalcó que él no corresponde los “sabroseos”: “Yo no, yo nomás me quedo quieto”, explicó el también actor.

Cabe destacar que, la buena relación quedó evidenciada luego del vídeo que compartió Tonita, en el que nuevamente emitió comentarios muy atrevidos sobre el físico de Yahir: