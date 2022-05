Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— Gustavo Adolfo Infante sorprendió luego de que se disculpara con la familia de la primera actriz Silvia Pinal, quien ha causado revuelo con su regreso a los escenarios mediante la obra de teatro "Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita? El periodista fue uno de los primeros en criticar severamente el retorno de la actriz de 90 años al mundo de la actuación, sin embargo, su actitud ha cambiado luego de la reacción de Sylvia Pasquel, quien con lágrimas pidió que no hablen de lo que no saben.

Gustavo Adolfo Infante le pidió perdón a Silvia Pinal

El también presentador de TV Gustavo Adolfo Infante se retractó y ofreció una disculpa a la familia de Pinal Guzmán, luego de haber emitido fuertes comentarios en su contra y señalar que la estaban obligando a participar en la obra de teatro que marcó su regresó a los escenarios a pesar de su aparente delicado estado de salud.

Debido a los crudos comentarios que emitió el también conductor del programa "De primera mano", Sylvia Pasquel le hizo una contundente petición, por lo que sus palabras y lágrimas provocaron que el periodista señalara que está arrepentido e incluso ya ofreció una disculpa a Silvia y su familia.

“La señora Pasquel reclama este comentario, tiene toda la razón y yo doy un paso para atrás, guardo silencio porque no quiero lastimar a la familia. Yo sí pensé que la estaban obligando a la señora Silvia Pinal, pero lo que entiendo y veo es que Silvia quiere hacer está obra”, detalló Gustavo Adolfo en su programa.

Asimismo, Gustavo Adolfo argumentó que lo que dijo la actriz le ayudó a comprender que la voluntad de Silvia Pinal es seguir trabajando.

“Ahora entiendo que dicen: ‘Mamá vas a hacer teatro’ y se pone contenta porque su vida ha sido el teatro y también ha sido el cine, televisión, series, producción, política, ser empresaria”, externó el presentador.

Por último, el también presentador de "El minuto que cambió mi destino" admitió que sus comentarios fueron hirientes y por ello ofrecía una disculpa .

“Si Silvia Pinal quiere estar trabajando, yo ofrezco una disculpa si mis comentarios fueron hirientes, Sylvia Pasquel: quiero que me dispenses yo sabré que cómo cuidar a mi viejita (mamá), tu sabrás como cuidar a la tuya”, mencionó el conducto de Imagen Televisión.

Pese a que el periodista de Imagen Televisión aseguró que pidió perdón, hasta el momento nadie de la familia Pinal Guzmán ha hecho declaraciones al respecto.

¿Cuál fue el reclamo que emitió Sylvia Pasquel sobre la polémica desatada porque Silvia Pinal trabaje a los 90 años?

La actriz se mostró contundente al hablar de las críticas que periodistas y público en general ha hecho en contra de que su mamá esté trabajando a sus 90 años. Asimismo, Sylvia Pasquel señaló que le parecía innecesarias las críticas de Gustavo Adolfo, pues con ello solo buscaba denigrar a su mamá.

“Pero cómo habla (Gustavo Adolfo) y cómo hacen cosas como esta, hacer esa afirmación y pasarla por todos lados para denigrar a mi mamá, ustedes son los que la están exhibiendo, ya párenle porque no es justo los cuestionamientos y enjuiciamientos que están haciendo porque ustedes no están aquí viviendo el día a día, a ver si cuando ustedes tomen decisiones con sus padres van a permitir que otra persona se entrometa en lo que haces pensando en lo mejor para tu familiar”, relató la actriz sin poder contener las lágrimas.

Antes de finalizar, Sylvia Pasquel destacó que su mamá trabaja porque así lo quiere, no porque tenga la necesidad como el periodista indicó.

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante sobre Silvia Pinal?

El periodista y conductor, Gustavo Adolfo Infante, en su disculpa mencionó que su intención era “cuidar” la integridad de Silvia Pinal porque es la “única diva que queda viva en México. Sin embargo, Sylvia Pasquel y el resto de la familia Pinal Guzmán no consideraron que eso sea cierto cuando emitió su mordaz crítica tras el estreno de "Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?

“Esto no es lo que Silvia Pinal se merece para retirarse del medio artístico y no me salgan los hijos con que ‘mi mamá necesita el dinero’, o sea, porque cuánto le pueden pagar. Nomás ve esa escenografía, casi casi la pinté yo. Es lamentable, ve al zorrillito, parece que se lo compró en el mercado de la Lagunilla el disfraz, entonces está bien chafita...”, mencionó el periodista cuando con evidente enojo se mostró en contra del regresó de Silvia Pinal a los escenarios.