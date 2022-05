La Bebeshita muestra ''pruebas'' de romance con Arturo Carmona y él niega conocerla

La Bebeshita nuevamente vuelve a causar polémica luego de que asegurara que tuvo un breve romance con Arturo Carmona pero, por el contrario, él negó cualquier tipo de relación con la conductora e incluso reveló que no la conocía. Esto sabemos hasta ahora.

A través de una entrevista para Venga La Alegría, programa de TV Azteca que ella conduce los fines de semana, fue que Arturo Carmona reveló que no tiene el gusto de conocer a La Bebeshita y que a él no le gusta negar u ocultar con quien sale.

Asimismo, el actor reveló que no le molestan los chismes y que ya está acostumbrado, pues desde siempre le han inventado novias que él nunca conoció.

“De entrada no tengo el gusto de conocerla, ¿La Bebeshita? No tengo el gusto de conocerla y hasta ahorita no sé ni quién es, con todo respeto."

El exesposo de Alicia Villarreal reveló que es un caballero y que le molestaría que a él lo negaran si tuviera pareja y por eso el prefiere siempre dejar las cosas claras, sin embargo, en este caso aseguró que aunque no tendría problema con decir que tiene una relación con la Bebeshita, la realidad es que no sabe quién es. Haz clic aquí para ver el vídeo completo de la entrevista a Arturo Carmona.

Luego de dicha entrevista, la Bebeshita se mostró muy triste ante las cámaras de Venga La Alegría y decidió mostrar pruebas sobre su romance con Arturo Carmona, e incluso reveló las conversaciones que mantenían juntos.

Aseguró que salieron varias veces e incluso hubo besos en las citas y que se ilusionó con él, pero le ‘rompió el corazón’.

“Se me hace de mal gusto que salgas con alguien, ok no éramos novios, estábamos conociéndonos, saliendo, sí hubo besitos, pero no es de caballeros decir ni te conozco ni nada” Dijo