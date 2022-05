Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— En el nuevo episodio de MasterChef Junior México se mostró como la noche se complicó en la "cocina más famosa". Aunque los participantes volvieron a sorprender y lograron superar el reto que les pusieron los chefs, excepto un concursante, quien al no lograr cumplir con las expectativas, fue eliminado ¿De quién se trató?...

Las mamás de los concursantes de MasterChef Junior México apoyaron a sus hijos

La noche en la cocina de MasterChef Junior inició con la sorpresa de que los cocineritos tendrían el apoyo de sus mamás, esto con motivo del 10 de mayo. Debido a este "cambio" el programa en un principio se tornó un tanto conmovedor, ya que se demostró la gran relación que tienen los niños con sus mamás.

Tal es el caso de Naty y su mami, quienes conquistaron a los televidentes con su ternura y su talento, el cual provocó que subieran al balcón, pues de acuerdo a los chefs lograron un extraordinario platillo. Xavi y su mamá se convirtieron en la segunda pareja en subir.

Pero no todo fue ternura y amor, ya que la noche también se la llevó Renée y su mamá, quien la estuvo regañando en plena televisión abierta.

Un momento de tensión su vivió cuando Renée estaba preparando una pasta y su madre le empezó a dar consejos para terminar más rápido, pero la concursante le dijo que no seguiría sus recomendaciones, a lo que la señora le reprochó su actitud.

"Estoy haciendo la pasta", señaló la participante de MasterChef Junior, ante ello su mamá respondió: "Con esa actitud no vas a llegar lejos”, y tras este comentario, Renée no se contuvo y le contestó: "Mamá, bájale".

MasterChef Junior México: ¿Quién fue eliminado el 15 de mayo?

La presión de los retos en MasterChef Junior ha causado un gran estrés entre los participantes, quienes han tratado de hacer todo lo posible para conservar su lugar. A pesar de la presencia de su mamá, parece que se a Zoe se le complicó la preparación de su platillo y terminó siendo la eliminada.

De acuerdo con los chefs, Zoe no desvenó los camarones, su plato estaba muy espeso y no parecía caldo de camarón.

La cocinerita al presentar su platillo admitió que no parecía caldo e incluso señaló que estaba mal. Al recibir la crítica no pudo contener las lágrimas por lo que entre llanto aseguró que lo pudo haber hecho mejor, pero lamentable ya no podrá demostrarlo, pues abandonó la competencia.