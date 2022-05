Mexicana Universal 2022: Samantha Torres, de Durango, renuncia al certamen

Comparta este artículo

MÉRIDA.- La noche de ayer domingo Samantha Torres, Mexicana Universal Durango, decidió renunciar al certamen nacional que dirige Lupita Jones, sin embargo, los motivos aún no quedaron muy claros.

La renuncia de la joven ocurre a tan solo una semana de conocer a la Mexicana Universal 2022, final que se llevará al cabo el próximo sábado 21 de mayo.

¿Por qué Durango renunció a Mexicana Universal?

Hasta el momento el motivo exacto de la renuncia no ha sido confirmado, pues la organización y la representante dieron motivos un tanto distintos.

De acuerdo a lo informado por la organización estatal en un comunicado, la joven Samantha Torres tomó la decisión debido a compromisos laborales; por su parte la reina de belleza mencionó que no hay certamen o corona que valga más que su bienestar.

''A la gente que me apoya y que cree en mí, le agradezco de corazón, porque saben que toda decisión fue tomada tras mi criterio que es en el que más confío. No se preocupen, las acciones que estoy realizando es para llevar a lo alto a mi estado, con trabajo y siendo ejemplo, no de dientes para afuera con afán de ganar seguidores. Durango es y seguirá siendo bien representado porque creo en mis ideales y lean bien: no existe precio, certamen o corona que pueda ir antes que mi propio crecimiento y bienestar, así sea la de miss universo''.

''La única persona que conoce los motivos soy yo y a aquellos que critican y se atreven a atacarme sin tener minima idea de nada los quiero invitar a que tomen conciencia de sus palabras porque por acciones como esas es que se crean más estigmas e inseguridades en torno a la vida de una reina. A qué hora entra la empatía y el respeto por el prójimo?''

''Sé lo que valgo y el miedo no está en mi vocabulario por mucho que especulen. Soy y seguiré siendo una reina por lo que hago y porque así me siento. Y mi palabra es la ley... Gracias por su comprensión y gracias por su amor. Por último: vivan los neuro divergentes!!!!''

Algunos seguidores en las redes sociales comenzaron a especular sobre los motivos que llevaron a la reina a dejar el certamen a e solo unos días que Debora Hallal entregue su corona; varias de estas teorías se basan en una presunta preferencia por parte de la organización hacia algunas candidatas y, otras más señalan que la representante de Durango ha recibido muchos malos comentarios en sus fotografías.

¿Quién es Samantha Torres, Mexicana Universal Durango?

Paola Samantha Torres Hurtado, tiene 23 años de edad y 1.76 mts de estatura. Es empresaria de la industria del mezcal. Entre sus aficiones está su gusto por cantar, practicar natación y hacer proyectos de alto impacto. A la joven le diagnosticaron trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

¿Cuándo es la final de Mexicana Universal 2022?

El Centro de Convenciones de San Luis Potosí albergará el certamen, que tendrá su final el sábado 21 de mayo a las 22:30 de la noche y será transmitido a través de la señal de Imagen TV. Además del Facebook y la cuenta de YouTube de Mexicana Universal.

Mexicana Universal 2022 reunirá, por primera vez, a las tres Miss Universo Mexicanas: Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, las dos últimas se encargarán de conducir el evento.