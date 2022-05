Razón por la que James Hetfield, vocalista de Metallica, rompió en llanto en pleno escenario

Comparta este artículo

BRASIL.— Metallica es una banda considerada como una de las más importantes del Rock a nivel mundial, sus canciones e integrantes son un referente, sin embargo, a pesar de su rudeza, una vez más se ha demostrado que los rockeros también tiene su corazoncito. Tal es el caso de James Hetfield, vocalista de Metallica, y quien causó gran conmoción cuando en pleno concierto rompió en llanto ante los cientos de asistentes. En un momento de fragilidad y honestidad confesó la razón por la que no pudo contener las lágrimas.

Metallica se encuentra de gira por Latinoamérica y durante el concierto del pasado 12 de mayo en Brasil, su vocalista, James Hetfield, rompió en llanto frente al público, ¿la razón?, ser consciente de que su resistencia y fuerza no son las mismas de hace años.

Con lágrimas en el rostro, el vocalista de Metallica confesó que no sentía bien minutos antes de realizar el concierto. El cantante también afirmó sentirse inseguro de sí mismo, y por si fuera poco, James Hetfield reveló que pensó que ya estaba demasiado viejo para los shows en vivo.

"Tengo que decirles, no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía un poco inseguro. Como ya estoy viejo, no puedo tocar más toda esta mierda. Eso es lo que me decía en la cabeza. Así que le hablé a estos chicos (sus compañeros), y me ayudaron, así de simple. Me abrazaron y me dijeron que si me sentía mal, ellos van a cuidar mi espalda", explicó el cantante a quien inevitablemente se le quebró la voz y sus compañeros dejaron posiciones para ir a abrazarlo.

Este emotivo momento en el que James Hetfield, en medio del aplauso y gritos de cariño del público, recibió consuelo, le ha dado la vuelta al mundo a través de múltiples vídeos compartidos en redes sociales.

"Al verlos allí, sé que no estoy solo", agregó el intérprete de "The Unforgiven", quien ha sido elogiado por compartir con sus fans un gesto de humanidad y honestidad en el que como cualquier otra persona, reconoció el paso del tiempo y cómo ha cambiado con él.

¿Cuántos años tiene James Hetfield, el vocalista de Metallica?

James Alan Hetfield nació el 3 de agosto de 1963 y actualmente tiene 58 años.

Es un músico estadounidense y el vocalista principal, guitarrista rítmico, cofundador y compositor principal de la banda de heavy metal Metallica.

En 2009, Hetfield fue clasificado en el número 8 en el libro de Joel McIver The 100 Greatest Metal Guitarists y en el número 24 por Hit Parader en su lista de los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos.