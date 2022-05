YosStop en Mérida, Yucatán; anuncia que está embarazada

Comparta este artículo

MÉRIDA.— Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop poco a poco está dejando atrás los malos momentos en los que se vio envuelta. Tras su salida de la cárcel, luego de que fue denunciada por la joven Ainara Suárez, la vida de la youtuber, ha empezado a tomar un giro distinto, pues hace unos meses dio a conocer que su novio Gerardo González le pidió matrimonio, y ahora la influencer ha sorprendido a sus fans al revelar que está a la espera de su primer hijo.

YosStop anuncia que está embarazada

A través de un vídeo compartido en redes sociales, YosStop anunció que está embarazada. La creadora de contenido señaló que su primer bebé llega tras haber dicho que no quería tener hijos, sin embargo, ahora le da la bienvenida con amor.

La youtuber dio a conocer que está a la espera de su primer bebé luego de que se rumoreara que la influencer podría estar embarazada, pues varios de sus seguidores ya le habían comentado que se le veía el abdomen abultado.

“Normalmente mi respuesta siempre ha sido la misma: no quiero (tener hijos), hasta que hace poco que mi vida dio un giro y me abrí a la posibilidad de que algún día pudiera suceder, sin buscarlo y dejándolo a manos del destino”, dijo la joven de 31 años en su clip.

“Hoy quiero decirte almita en mi interior que me asusté mucho cuando me enteré de tu nueva existencia y el miedo de todo lo que puede pasar”, agregó Yoseline, quien argumentó que no esperaba que esto ocurriera, y que fue el universo quien les sorprendió con esta noticia.

YosStop y Gerardo González serán papás

En el vídeo, YosStop aparece en compañía de su prometido Gerardo González, quien el mes pasado (abril) le pidió matrimonio tras sostener un noviazgo de casi una década.

Tras la publicación de Yoseline Hoffman, Gerardo emitió un tierno comentario en el que también dejó ver que la noticia lo puso muy nervioso, pero está entusiasmado con la idea de ser papá.

"¡Así es! Muy nerviosos, pero más entusiasmados que nunca y llenos de amor por este camino que el universo nos guió. Siento que no aguanto, ¡estoy “desbordando” amor!", escribió Gerardo González como respuesta al clip de YosStop.

¿Qué hace YosStop en Mérida, Yucatán?

La influencer sorprendió a sus fans al presumir su visita a Mérida, Yucatán. A través de sus historias de Instagram, la joven de 31 años ha estado documentando su estancia en la Península.

Mediante la publicación de varias fotos y vídeos, YosStop ha dejado ver las actividades que ha realizado, tales como su visita a una famosa heladería del Paseo de Montejo o la degustación que disfrutó en un conocido restaurante ubicado en calles de Centro de la ciudad.

Si bien la youtuber no ha dado a conocer cuánto tiempo se quedará en Mérida, al parecer planea vacacionar ydisfrutar de todas las bellezas y delicias que el estado tiene para ofrecer.

¿Quién es Yosstop?

Yoseline Hoffman es una youtuber e influencer, hermana del también creador de contenido DebRyanShow.

La ahora influencer comenzó su carrera en el mundo de los espectáculos con participaciones en series de televisión como “Me mueves” pero también como conductora en MTV.

Fue en 2011 cuando decidió subir su primer video a la plataforma, YouTube, pero hasta el 19 de mayo publicó su primer video oficial, “Bienvenidos!! Yosstop” fue el título.

El 30 de noviembre de 2021, Yosseline Hoffman salió de prisión luego de que su delito, que en un principio era pornografía infantil, se reclasificara como discriminación. Asimismo, la youtuber pudo lograr un acuerdo reparatorio con la denunciante.

Desde entonces la joven ha intentado rehacer su vida, y como los primeros pasos que ha dado están sus planes de casarse y ahora, darle la bienvenida a la maternidad.