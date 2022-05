Belinda hace polémica declaración sobre ruptura con Nodal; esto dijo

Belinda hizo una polémica declaración tras su ruptura con Nodal. La cantante habló por primera vez sobre su separación con el intérprete de "Ya no somos ni seremos" y aunque aseguró que ya se encuentra mucho mejor en este momento, ha sido un proceso lleno de dolor y sufrimiento. Aquí los detalles.

A través de una entrevista para Ventaneando, Belinda habló por primera vez sobre su separación con Nodal y reveló que en este momento no está permitido tener novio.

La cantante mexicana quien está promocionando su serie de Netflix "Bienvenidos a Edén" se encuentra viviendo en España, su lugar de nacimiento, en donde además de estar grabando la segunda temporada de dicha producción, también está aprovechando para mantenerse alejada de todo el escándalo tras su separación con el intérprete de "No te contaron mal".

“Han sido momentos complicados y les puedo decir que hoy estoy muy bien. Que me escuchen feliz no quiere decir que no es difícil, no todo es alegría y felicidad (…) Ha sido mucho sufrimiento y mucho dolor”, dijo