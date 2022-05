"Canal 5 al servicio de la comunidad" y otros vídeos ''extraños'' que viste cuando eras niño

Comparta este artículo

Los niños crecidos en los 90's y principios de los 2000 seguramente aún recuerdan ese momento en el que las caricaturas de la mañana eran interrumpidas de manera abrupta, la televisión se quedaba oscura por un momento y aparecía una pantalla de fondo azul con una voz grave que anunciaba:

"XHGC Canal 5, al servicio de la comunidad...", a continuación aparecía la fotografía de un extraño, la mayoría de las veces en blanco y negro, mientras la voz del extinto Melquiades Sánchez Orozco te presentaba a esa persona por su nombre, edad y la última vez que fue visto por su familia, rematando la mayoría de las veces "padece de sus facultades mentales".

Posiblemente tendrías entre seis y diez años cuando Canal 5, en respuesta a la necesidad de las empresas de promover valores y servicios comunitarios, aprovechaba el alcance de este canal que reunía a las familias mexicanas, para lanzar estas cápsulas "al servicio de la comunidad".

Quizá las palabras "aterrador" e "hipnotizante" se entremezclen al momento de describir la sensación que estas cortinillas informativas que mostraban a personas presuntamente extraviadas o desaparecidas, que la conciencia de los menores de edad aún no era presente como una realidad en México, que hoy, según datos oficiales, suman más de 100 mil.

Mujeres, niños y hombres, así como personas de la tercera edad, con enfermedades mentales o discapacidades formaban parte de una larga lista que en ocasiones era repetida en la siguiente cápsula, la mayoría presentada en fines de semana; para una mayor difusión.

¿Por qué se dejó de transmitir el "servicio a la comunidad" de Canal 5?

Si bien estas cápsulas informativas de personas desaparecidas en México llegaron a Canal 5 en los 80's, tomó un mayor impulso del 96 a principios de 2000, coincidiendo con el giro creativo de la sintonización, el cual incluyó una etapa experimental y joven del hoy galardonado director Alejandro González Iñárritu.

De acuerdo con información de Radio Fórmula, pese a la utilidad de este espacio, que también anunciaba la localización y desactivación de alertas de búsqueda; su salida de la televisión fue gradual y casi de un momento a otro y tan abruptamente como su transmisión en pantalla, desapareció.

Su salida también corresponde a los cambios y giros que ha sufrido Canal 5, debido a la constante renovación por permanecer en el gusto del público. Sin embargo, el canal mantiene su esencia dedicada a la programación infantil y juvenil, mientras que a partir de las 21 horas en adelante comienza a transmitir series y programas para el público adulto.

Campaña "Cuídate a ti mismo. Ojo, mucho ojo"

Como parte de estos servicios a la comunidad, Canal 5 también implementó una campaña que ponía en alerta a los padres, mientras que los niños -quizá- simplemente no acaban de entender por qué Chabelo les pedía tener cuidado y no guardar secretos con adultos, al tiempo que pedía no sentir vergüenza de hablar con alguien de confianza.

Lastimosamente, el abuso infantil es un problema que no ha logrado erradicarse de la realidad en México y, aunque hoy en día las redes sociales se han convertido en redes de información donde madres y padres encuentran información sobre el tema, así como herramientas de prevención; en los 90's la campaña de "Cuídate a ti mismo. Ojo, mucho ojo" intentaba que el mensaje se quedara en la consciencia de los menores para ayudarlos a prevenir los peligros a los que estaban expuestos.

Las cápsulas, de poco más de un minuto en algunas ocasiones, mostraban diversos escenarios en los que a través de luces rojas se advertía a los menores de situaciones de riesgo ante el discurso presentado, en el que un mayor alentaba a un niño o niña a guardar un secreto o pasar tiempo a solas.

"Dile NO a esa persona, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Cuídate a ti mismo y recuerda, ojo, mucho ojo", solía ser la frase con la que personalidades como Yuri, Laura Flores y Pedro Fernández, así como personalidades deportivas del momento alentaban a los menores de edad a mantenerse alerta a cualquier peligro, así como usar su propia voz para defenderse de las personas que quisieran hacerle daño.

Sin embargo, a pesar de que la campaña pretendía ayudar a los niños, las cápsulas resultaba "terroríficas" para algunos menores, por lo que después de un tiempo fue retirada de la televisión.

Curiosamente, desde hace varios años estas cápsulas forman parte de la nostalgia de los internautas que han recuperado los vídeos, que se encuentran disponibles a través de redes sociales o por la plataforma de YouTube, siendo que también se han creado historias o teorías alrededor del por qué dejaron de transmitirse o quiénes eran en realidad las personas que aparecían en "Canal 5 al servicio de la comunidad" o el significado detrás de los vídeos de "Cuídate a ti mismo".