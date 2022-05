Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— Mike Biaggio, exintegrante de la banda Mercurio, fue cuestionado sobre las acusaciones y 10 denuncias que hay contra su exjefe, el productor Toño Berumen, quien ha sido señalado de haber cometido abusos contra diversos hombres. En un encuentro con la prensa, el actor y cantante habló de su experiencia con Berumen y reveló si vivió algo similiar.

ExMercurio ''defiende'' a Toño Berumen; revela cómo era trabajar con él

Durante su paso por la alfombra roja de la polémica obra de teatro que protagoniza la primera actriz del cine y la televisión, Silvia Pinal (“Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”) el ExMercurio fue interrogado sobre las acusaciones en contra de Berumen, a quien señalan de haber ejercido presuntos actos indebidos contra jóvenes a los que les prometía alcanzar la fama.

En el caso del actor de 44 años, éste mencionó que no tiene conocimiento de los casos, por lo que solo puede limitarse a hablar de su experiencia al trabajar con el productor.

Mike también señaló que con él, Antonio siempre actuó correctamente, incluso manifestó adorarlo y quererlo, pero reiteró que "cada quien habla como le va en la feria".

“Yo adoro y quiero mucho a Berumen, a mí no me tocó [abuso] y yo no vi nada de eso. Se me hace algo muy triste, de verdad lo que puedo decir es como a cada quien le va en la feria... Yo estimo, quiero mucho a Berumen. Él me apoyó muchísimo, me abrió las puertas de su casa, me dio trabajo, por él entre a Mercurio (…) Lo único que le debo es agradecimiento”, puntualizó el cantante.

Mike Biaggio, exMercurio, espera se haga justicia a las presuntas víctimas

Debido a la insistencia de la prensa sobre el tema, Mike Biaggio comentó que respeta a las víctimas de casos de abuso, incluso mencionó que para resolver esos delitos están las leyes de la tierra y el cielo, indirectamente esperan se haga justicia.

“Dios ahí está y también están las leyes aquí en la Tierra… el Gobierno, las delegaciones y que cada quien haga lo que tenga que hacer (…) A quien realmente [haya sufrido abuso], debe ser algo traumante, un abrazo con todo mi cariño”, señaló el actor.

Sin embargo, posteriormente el actor se negó a opinar de los señalamientos en contra de Toño Berumen, reiteró que respeta y que no apoya a nadie, pero siente empatía "porque nadie debe de sufrir absolutamente nada”.

“Yo no me meto en eso, respeto y creo que hay que ponerse del lado de quien sufre también... ni para decir que me sucedió a mí ni para apoyar a nadie (…) Siento empatía porque nadie debe de sufrir absolutamente nada”, explicó el histrión.

Mike Biaggio reiteró que jamás vio comportamientos violentos de parte de Toño Berumen, aunque sí comentó que el productor “cuidaba” a los miembros de Mercurio.

“Yo no vi nada raro, él a nosotros nos cuidó mucho en todos los aspectos. Teníamos prohibido salir del hotel. Si íbamos a cenar era con Toño y si no iba él íbamos con alguna otra persona que nos cuidada. Es lo que puedo hablar”, finalizó el exMercurio.