Morgan Wallen y Travis Scott, en la gala del Billboard

LAS VEGAS (AP).— Travis Scott y Morgan Wallen tuvieron actuaciones polémicas en los Premios Billboard de la Música el domingo, cuando Mary J. Blige fue homenajeada como Ícono por su Excelencia Musical.

Wallen actuó en su primera ceremonia de premios importante desde que fue capturado en cámara usando un insulto racial. El cantante country, quien no fue presentado por nadie antes de su número, se sentó junto a su banda de cuatro integrantes e interpretó “Don’t Think Jesus” y “Wasted on You”, un sencillo de su popular proyecto “Dangerous: The Double Album”.

Poco después, el rapero Pusha T le entregó el premio al Mejor Artista Country.

“Quiero decir ‘gracias a Dios’ y agradecer a mis fans. Tengo los mejores fans”, dijo Wallen, quien agradeció a su madre por asistir como su acompañante a la ceremonia y a Billboard por invitarlo. No mencionó el incidente del año pasado por el que fue reprendido por la industria de la música.

Momentos más tarde, Scott dio su primera actuación televisada desde que una avalancha humana durante su presentación en el Festival Astroworld en Houston dejara 10 muertos y miles de heridos en noviembre del año pasado. El rapero interpretó su sencillo “Mafia” en un número pregrabado con temática polar que fue fuertemente censurado.

Mary J. Blige fue reconocida como Ícono por su influencia como creadora musical. La cantante, apodada la Reina del Hip Hop Soul, recibió el premio de manos de Janet Jackson y fue escoltada al escenario por Sean “Diddy” Combs, quien condujo la ceremonia transmitida en vivo desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

Al recibir el honor, Mary J. Blige dijo que estaba como en un sueño. Habló sobre su difícil camino para convertirse en un ícono a lo largo de su carrera estelar.

“He estado mucho tiempo en este viaje, uno que no siempre se veía como me ven ahora”, dijo. “Uno lleno de mucha angustia y dolor, pero Dios me ayudó a canalizar esas experiencias y emociones en mi música, y así fue como comencé”.

Olivia Rodrigo obtuvo siete premios, seis de ellos anunciados antes de la gala, incluyendo Mejor Artista Nuevo y Mejor Artista Femenina, y Kanye West, ahora conocido como Ye, se llevó seis.

Ye dejó su huella en categorías basadas en la fe. El rapero ganó como Mejor Artista Cristiano por primera vez y se alzó con el premio al Mejor Artista y Canción Góspel por tercer año consecutivo. También recibió el Mejor Álbum de Góspel por segunda vez, por “Donda”.