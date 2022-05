Vicente Fernández. ''El último rey, el hijo del pueblo'', inicia segunda temporada

Comparta este artículo

MÉXICO.— A pesar de la oposición de la familia de Vicente Fernández —y un pleito legal en curso— Televisa estrenó la segunda temporada de la bioserie no autorizada del cantante, “El último rey, el hijo del pueblo”, la cual en esta ocasión cambió al horario estelar, por lo que en punto de las 9:30 de la noche, en el canal de Las Estrellas se transmitió un nuevo capítulo de como supuestamente fue la vida del intérprete de "Mujeres divinas".

¿Sisi, la exesposa de Vicente Fernández Jr amenazada por la familia Fernández?

Como en la temporada pasada, la historia fue contada saltando en distintas líneas de tiempo, sin embargo, el primer capítulo de la segunda edición estuvo ligado al final de la primera, ya que se mostró la inminente partida de Sissi, quien decidió separarse del primogénito de Vicente Fernández a pesar de que el cantante y su esposa 'Cuquita' le dijeron que si esa era su decisión tendría que atenerse a las consecuencias.

'Cuquita' tiene que soportar al "macho" de Vicente Fernández

En este episodio también se dejó ver los presuntos primeros problemas en la relación que 'Cuquita' y Vicente sostuvieron sus primeros años de casados.

En esta etapa 'Cuquita' sufría por la pérdida de su segunda hija, pero 'Chente' no lo comprendía por lo que cual "macho" mexicano intenta tener relaciones con su esposa, pero ella no está lista para la intimidad por lo que trata de evitarlo.

“Préndeme 'Cuquita', soy hombre”, se le escucha decir a Vicente, quien ante la la negativa de su esposa le dice: “¿qué quieres, que embarace a las moscas?”... Sin embargo, el amor que le tiene le hace ver su error y termina pidiéndole disculpas por su actuar.

Pero Vicente Fernández comienza a coquetearle a otras mujeres cuando se va a trabajar.

Estando lejos 'Chente', es su propia hermana, quien le pregunta a 'Cuquita' si no teme a que su hermano le sea infiel, pero la madre de su hijo Vicente Jr. da muestra de conocer perfectamente a su marido, por lo que le responde: “Mientras no lo vea eso no existe”.

En esta segunda temporada, Juan Osorio (productor a cargo de la serie no autorizada) incluyó a un nuevo personaje, por lo que aparece en la historia, Gloria, la hermana de 'Cuquita', una mujer que viste y se expresa de manera opuesta a su hermana y que llega desde Piedras Negras a verla.

Gerardo vuelve a dar muestra de su presunta "oscura" personalidad

Retornando al tiempo después del secuestro que sufrió Vicente Fernández Jr., se muestra como éste se encuentra viviendo las secuelas que le dejó este amargo episodio en su vida. Es así como mientras el primogénito de Vicente está lidiando con ataques que lo hacen lastimarse, sus hermanos también se lastiman entre ambos a causa de las consecuencias que enfrenta 'Viz'.

Alejandro considera que es Gerardo quien está afectando a su hermano mayor, por lo que se agarran a golpes. Esta pelea deja ver la presunta mala relación que se rumorea hay entre los hermanos.

“Ustedes creen que soy un monstruo, capaz de entregar a mi propio hermano”, les dice Gerardo muy enojado.

Vicente graba por primera vez en un estudio

En este primer capítulo de la segunda temporada de “El último rey, el hijo del pueblo”, otro personaje que robó la atención fue Lucha Villa, a quien conoce Vicente tras ir a un concierto de ella y él queda maravillado con la cantante.

De igual modo, en los últimos minutos del episodio se muestra a Vicente grabar por primera vez en un estudio. Esto se da debido a que él y su inseparable compadre son invitados por un cazatalentos, pero el hombre luego le aclara a Vicente que solo quieren grabarlo a él, por lo que Vicente, dolido, se separa de su compadre.

En el estudio, el cazatalentos se le insinúa a Vicente, y éste vuelve a demostrar lo "macho" que es, por lo que termina golpeándolo.

Antes de finalizar el capítulo, 'Cuquita' le avisa a Vicente que está embarazada de nuevo; ella tiene miedo, pero él se muestra feliz de poder agrandar la familia pese a no contar con dinero.

“El último rey, el hijo del pueblo”, ¿Quién es el compadre de Vicente Fernández en la vida real?

En la segunda temporada de la serie “El último rey, el hijo del pueblo” volvió a aparecer el compadre y mejor amigo de Chente, Felipe Arriaga. Es este personaje, quien alienta a Vicente a perseguir su sueño de ser un cantante reconocido, y por ello lo persuade para que viajen a la capital.

En busca del éxito y la fortuna, Vicente y su compadre cantan en bares y restaurantes de la Ciudad de México; ambos forman parte del mariachi Aguilar. Un productor los descubre y los invita a grabar una canción, pero el cazatalentos le indica que solo le interesa la voz de él. Chente no quiere ser solista, pero Felipe Arriaga lo convence de seguir adelante.

En el primer episodio de la segunda temporada de la serie no autorizada se muestra la separación de Vicente y Felipe aunque en la vida real, el cantante nunca se olvidó de su gran amigo, por lo que lo invitó a hacer varios duetos y a participar en varias películas.

Vicente Fernández y Felipe Arriaga trabajaron juntos en cintas como: "Hijo del pueblo", "Entre monjas anda el diablo", "El coyote y la bronca", "El diablo, El santo y El tonto", entre otras.

¿Vicente Fernández mando a matar a Felipe Arriaga?

El 3 de noviembre de 1988, Felipe Arriaga, quien ya tenía una carrera y estaba siendo conocido en el mundo de la música y en el cine fue asesinado misteriosamente a unos metros de su casa y en presencia de su hijo Gerardo.

Hasta la fecha se desconoce el motivo por el que mataron al también llamado "El Cotija", apodo con el que se le identificó en varias películas en las que funge como patiño del cantante. Sin embargo, su deceso representó una pérdida invaluable para Vicente Fernández, quien lo consideraba como uno de sus grandes amigos.