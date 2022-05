Comparta este artículo

MÉXICO.— Ninel Conde estaría pasando un difícil momento en su vida, pues de acuerdo con un periodista, su expareja sentimental, Larry Ramos, estaría muerto. Hasta el momento, la cantante y actriz no ha confirmado esta noticia, por lo que de manera oficial solo se tiene conocimiento de que continúa prófugo de la justicia desde aquel 1 de septiembre de 2021 que se fugó.

¿Expareja de Ninel Conde muerto? Larry Ramos habría sido traicionado

El caso de Larry Ramos ha vuelto a cobrar relevancia, esto luego de la declaración de Maximiliano Lumbia, periodista argentino especializado en temas internacionales, y quien señaló que la expareja de Ninel Conde estaría sin vida.

Recordemos que, Larry Ramos enfrenta múltiples demandas por fraude, esta situación provocó que fuera detenido en Estados Unidos el año pasado (2021) sin embargo, logró salir de la cárcel tras pagar una millonaria fianza.

Posteriormente, el ex de la intérprete de "Bombón asesino" volvió a generar polémica luego de que se dio a conocer que se quitó el grillete de su arraigo domiciliario en Miami y escapó. Desde el 1 de septiembre de 2021, Larry Ramos aparentemente continúa prófugo de la justicia.

Pero ahora, el periodista argentino en el programa de Jorge Carbajal, transmitido por YouTube, mencionó que la expareja de Nonel estaría sin vida.

“Me llega una información extraoficial, que el señor Larry Ramos no estaría más con vida. Que no solamente estaría prófugo, sino que no estaría en el plano terrenal”, reveló Maximiliano Lumbia.

Asimilismo, Maximiliano indicó que la "gente de confianza del empresario" lo habría desaparecido.

“Aparentemente en la huida lo podrían haber llegado a traicionar gente de su confianza que le dijo: ‘te voy a ayudar a escapar’ y esa misma gente que supuestamente lo iba a ayudar… lo podrían haber hecho desaparecer”, detalló el comunicador.

El periodista argentino indicó que compartió la información para que en Estados Unidos y México se investigue su paradero y así se sepa si sigue escondido o ya lo desaparecieron.