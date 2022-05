No hay enemistad entre conductoras de un programa matutino

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Consuelo Duval aclara las versiones que han surgido tras la incorporación de Galilea Montijo a “Netas Divinas”, ya que cibernautas aseguran que la actriz está a disgusto con la presencia de la conductora de “Hoy”.

A pocos días del ingreso de Galilea Montijo al show en el que las famosas sostienen conversaciones informales, mucho se dijo en redes sociales sobre el disgusto de Consuelo Duval, pues supuestamente, los televidentes aseguraron que la actriz de “La Familia P. Luche” la rechazó e incluso señalaron que la llamó “Galilela”.

Ante los cuestionamientos de la prensa, Consuelo explotó y aseguró que no se ha referido a Galilea en esos términos, y que ni siquiera sabía que existía ese apodo; aseguró que la está “abrazando” porque la han criticado mucho.

“Eso me saca de mis casillas, quien me conoce, porque he sido transparente, saben que si me molestara que Galilea esté en el programa, lo haría evidente”, confesó.

Las versiones de una enemistad tomaron fuerza durante una conferencia de prensa que ofrecieron las integrantes del programa “Netas Divinas”, en donde Consuelo mencionó que Galilea no es su amiga, lo cual reiteró la actriz, pero aclaró que si bien ahora no hay una amistad entre ellas, seguro la habrá más adelante, le pese a quien le pese.