Paquita la del Barrio en silla de ruedas; revela su delicado estado salud

MÉXICO.— Paquita la del Barrio desató la preocupación luego de revelar que continúa presentando problemas de salud, los cuales lleva arrastrando desde hace algún tiempo y que ahora podrían haberse tornado más severos, pues la cantante debido a que continúa con sus dolores en las piernas tendrán que hacer uso de una silla de ruedas.

Paquita la del Barrio revela su delicado estado salud

En entrevista con el programa "Chismorreo", la cantante habló de su delicado estado de salud, fue así como dio a conocer que sigue trabajando, pero los dolores y complicaciones que ha presentado desde hace un tiempo la tiene batallando.

Asimismo, la intérprete de "Rata de dos patas" también confesó que sufrió de un dolor muy fuerte en los pulmones que “le pegó durísimo, pero afortunadamente sigue "vivita".

“Hemos estado trabajando, pero ahí andamos batallando porque me da un dolor de piernas que no se me quita, entonces sí batallo, pero ahí andamos...Me pegó los pulmones, pero me atendieron y aquí estoy, vivita y coleando”, explicó la intérprete de "Tres veces te engañe".

Paquita la del Barrio también detalló a qué se debió la trombosis que padeció hace un tiempo. Afirmó que un descuido en un vuelo afectó su salud.

“Yo andaba en un vuelo en Estados Unidos y el avión iba heladisimo y yo por pena no les dije a las azafatas que le bajaran al frío, así me aguante hasta llegar a donde íbamos, trabaje ese día… y a los dos o tres días caí y fue a dar al hospital”, externó la cantante.

Paquita la del Barrio en silla de ruedas

Los problemas de salud que la han estado afectando han hecho estragos en su capacidad para estar parada sobre un escenario. Asimismo, Paquita confesó que el deterioró en su salud la ha orillado a hacer uso de herramientas para poder soportar sus conciertos.

“Si camino, pero muy poco y llega el momento en que te cansas y tengo que utilizar la silla de ruedas para estar bien”, puntualizó la cantante de 75 años de edad.

Antes de finalizar la charla, la intérprete de "Cheque en blanco" agradeció que no la juzguen por su delicado estado de salud: “Yo quiero agradecer al público que me acepte así, porque no hay de otra”, concluyó Paquita la del Barrio.