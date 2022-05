Actriz de ''Vecinos'' sufre accidente automovilístico estando embarazada (FOTO)

Comparta este artículo

Georgina Holguín, actriz de Vecinos, sufrió un accidente automovilístico hace unos días y su estado de salud preocupó a sus fanáticos, pues se encuentra embarazada y ya tiene varios meses. Esto sabemos al respecto.

¿Cuál es el estado de salud de Gina Holguín, actriz de "Vecinos"?

Gina Holguin estuvo involucrada en un accidente automovilístico el pasado 17 de mayo. Así lo dio a conocer en sus redes sociales la actriz de Vecinos quien compartió también que ella fue la culpable del percance.

En la fotografía que la también conductora compartió se puede ver que, al parecer, el choce fue por alcance, o sea por detrás y eso la haría responsable de lo sucedido. Asimismo, afortunadamente, el accidente no fue tan aparatoso y únicamente hubo daños materiales, por lo que tanto Gina Holguín como su bebé se encuentran en perfecto estado de salud.

Asimismo, diversas cuentas de fans en redes sociales, apoyaron a la actriz y mandaron mensajes de aliento y ánimo ante la situación, pues aseguran que se llevó un susto muy feo y en su estado, podía ser contraproducente.

“Espero que todo esté bien, te mando un abrazo”, “Solo fue un besito, no te preocupes”, “Lo importante es que no te pasó nada”, “Qué bueno que no fue nada”, “Ni te preocupes no pasó nada y lo bueno es que tú estás bien”, fueron algunos de los mensajes que recibió Gina Holguín.

Cabe mencionar que apenas el pasado mes de marzo, la actriz también fue parte de un accidente automovilístico pero en esta ocasión la culpa recayó en una persona que se dio a la fuga.

Tiempo después, se reveló que el hombre que impactó su carro pertenecía al cuerpo de Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México, por lo que fue separado de su cargo para la investigación.

¿Quién es Gina Holguín, actriz de Vecinos?

Su nombre de pila es Georgina Holguín, pero es conocida principalmente como Gina Holguín. Es una conductora, actriz y modelo mexicana. Gina nació el 14 de noviembre de 1985 en Chihuahua, México y años despuésm luego de participar en un certamen de belleza que le abrió las puertas a la televisión, decidió ingresar al CEA (Centro de Educación Artística de Televisa) para estudiar actuación. Actualmente interpreta a "Cristina" en la serie Vecinos y también es conductora en varios programas de Televisa.

Gina Holguín está casada con Andrés Vaca, quien también es comentarista de deportes en TUDN y apenas en marzo , anunciaron la llegada de su primer hijo llamado "Ian". La noticia del embarazo fue dada a conocer con una tierna foto, en la que destacaron su ilusión por la llegada del bebé.

“Vamos a ser papás. No saben la felicidad y emoción que hay en nuestros corazones por el primer Vaca Holguín que viene en camino. Gracias amor mío vas a ser el mejor papá del universo. Ya te queremos conocer mi bebé hermoso”, precisó Gina Holguín.