Eugenio Derbez estrena en línea la cinta “The Valet”

NUEVA YORK (AP).— Tras la victoria de “CODA” en los premios Óscar, Eugenio Derbez retoma el humor con “The Valet”, una comedia romántica que produce y protagoniza, que califica como una “carta de amor” a los inmigrantes.

“Lo es”, dijo Derbez en una entrevista desde Los Ángeles. “Traté de hacer algo especial para ellos”.

“En primer lugar, es una película muy divertida”, agregó el actor mexicano. “Pero también es muy emotiva y conmovedora porque habla de la importancia de todas estas personas que trabajan en Estados Unidos: los valet, los cocineros, los jardineros; lo trabajadores que son, lo divertidos que son, lo honestos que son. Queríamos hacerlos visibles, porque muchos de ellos son invisibles Y son invisibles porque a veces no tienen papeles o no hablan muy bien el inglés y quieren permanecer escondidos, solo quieren trabajar como muy en las sombras. Esta es una carta de amor para ellos y también es una hermosa comedia”.

“The Valet”, que se estrena mañana en la plataforma Hulu, sigue a Antonio (Derbez), un tímido aparcacoches que aparece accidentalmente en una foto de paparazzi con la estrella de cine Olivia (Samara Weaving) y su amante Vince Royce (Max Greenfield), quien es un hombre casado. Para evitar un desastre de relaciones públicas, Antonio acepta a regañadientes hacerse pasar por el novio de Olivia con el fin de encubrir la relación de los amantes.

El elenco incluye a Armando Hernández, Amaury Nolasco y Carlos Santos como los compañeros de trabajo de Antonio; a Diany Rodríguez como la dueña de una tienda de bicicletas que suele frecuentar, y a Carmen Salinas como su madre, en su último papel y, a decir de Derbez, el mejor.

“Yo creo que es la mejor actuación de Carmelita Salinas en una película”, dijo el actor. “No sabes cómo la cuidamos... De veras la cuidé con un cariño y con unas ganas de que fuera su mejor trabajo y creo que lo es. Les va a encantar, de verdad. Sale de una mamá un poquito calenturienta (risas), ¡pero es muy simpática! Y me dio mucha tristeza que no pudiera verla terminada (la película), porque se moría de ganas y no alcanzó, desgraciadamente”.

“The Valet” fue producida por la empresa de Derbez 3Pas Studios y Pantelion Films, y dirigida por Richard Wong, aunque Derbez dijo que él estuvo a cargo de las escenas en español.

La película llega a menos de dos meses de que “CODA”, en la que interpretó al profesor de música que alienta a la única hija oyente de una familia sorda a perseguir sus sueños como cantante, se alzara con el premio de la Academia a Mejor Película.

“¡Estoy feliz! No me esperaba yo todo esto”.