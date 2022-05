Exhiben a Nodal borracho insultando a los Grammy; ¿la mamá de Belinda filtró el VÍDEO?

Comparta este artículo

Christian Nodal de nuevo vuelve a la polémica luego de que se filtrara un vídeo en el que está tomando alcohol en uno de sus premios Grammy que ganó hace unas semanas.

El cantante de "Ya no somos ni seremos" recientemente expuso a Belinda y su mamá, Belinda Schüll, por pedirle dinero para arreglar sus dientes, luego de que la señora "aplaudiera" un comentario de un fanático en el que llamaban "naco" a Nodal. Aquí los detalles.

"No valen nada": Nodal bebe alcohol en sus premios Grammy

A través de un vídeo en la cuenta de Nelssie Carrillo, Nodal fue exhibido tomando alcohol en uno de los trofeos Latin Grammy que ganó recientemente. En el clip, se puede ver como el cantante está pasado de copas y haciendo comentarios fuera de lugar. Haz clic aquí para ver el vídeo completo.

“Te voy a decir algo, la neta te quiero, eres uno de mis mejores amigos, y esta madre, si para mí fue un sueño y lo logré, yo siento que para mucha gente representa muchas cosas, y para mí no representa nada, ¿sabes?” dice Nodal

Dicha publicación ha causado controversia en redes sociales, pues Christian Nodal ha revelado que después de su ruptura con Belinda lo único que quiere es "sanar" y enfocarse en su carrera, así lo dijo el pasado 18 de mayo que filtró una conversación entre él y su exnovia tras polémica respuesta de la señora Belinda Schüll.

Ante esta situación, las cosas siguen bastante complicadas entre los fanáticos de Nodal y Belinda, pues aseguran que esto no es "preocuparse por su carrera" y mucho menos "tratar como reina" a la mujer que una vez amó, pues el cantante siempre aseguraba que Beli se merecía todo en esta vida y que él la trataría de esa forma.

Aquí algunas de las criticas:

“Esto no es enfocarte en tu carrera, en verdad que como artista y persona das pena.”; “Compórtate a la altura”; “No entiendo cómo esto te hará sanar”; “Más bien te gusta seguir en boca de todos”; “Si en verdad quieres sanar, deja de dañar”, escriben.

Cabe mencionar que hay quienes aseguran que fue la mamá de Belinda quien filtró este vídeo en venganza de los mensajes que él expuso en su cuenta de Twitter, pero hasta ahora no está confirmado y solo son rumores.

¿Qué decían los mensajes de Belinda y Nodal?

Fue a través de Twitter que Nodal arremetió contra Belinda exponiendo una conversación en la que ella le pedía dinero para sus papás y además para arreglarse los dientes.

El tweet iba acompañado de un mensaje en el que el cantante dio a entender que la mamá de Belinda la explota y lleva 20 años viviendo de las ganancias de su hija. Asimismo, pidió que lo dejaran en paz y dijo que en el momento el que se cansó de dar, fue que se acabó todo.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi. Cuando me canse de dar se acabo todo." se lee

Esta polémica comenzó luego de que Belinda Schüll reaccionara con emojis de aplausos a un comentario en el que llamaban "naco" a Nodal y pedían que no regresara con la cantante.