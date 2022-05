Nodal revela por qué filtró mensajes de Belinda y ella le responde (FOTOS)

Comparta este artículo

Christian Nodal y Belinda siguen en el ojo del huracán luego de que Belinda Schull, mamá de la cantante, "aplaudiera" a una seguidora por llamarle "naco" al exnovio de su hija, pero lo que no tomaba en cuenta, es que el intérprete de "De los besos que te di" expusiera unos mensajes bastante comprometedores entre él y Belinda.

Ahora, Nodal ha revelado el por qué filtró dicha conversación y Belinda también ha respondido ante la polémica que surgió en redes sociales tras la pelea entre su madre y su exprometido. Esto sabemos.

Nodal revela por qué mostró mensajes con Belinda

A través de Twitter, Christian Nodal respondió a varios seguidores tras la polémica con la mamá de Belinda y reveló los motivos por los que filtró los mensajes con su exnovia en los que se, como se lee, le pedía dinero para sus papás y además, para arreglarse los dientes

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi. Cuando me canse de dar se acabo todo." dijo Nodal

Sin embargo, a raíz de que filtrara dicha conversación, las críticas y comentarios no se hicieron esperar por parte de seguidores y fanáticos de Belinda y algunos otros mensajes de apoyo que le hicieron llegar.

Ante esto, Nodal aprovechó para responder a todas esas personas a través de Twitter y aclaró por qué decidió publicar esos mensajes con Belinda, asegurando que quiere paz y limpiar su nombre y, además, aseguró que simplemente hizo justicia ante aquellas personas que le habían hecho cosas malas. Así respondió.

Primero fue una seguidora le dijo que esto no era de hombres y que mejor se callara, pues no le gustaría ser juzgado por culpa de su mamá o de su papá. A lo que el cantante respondió lo siguiente:

Asimismo, la misma seguidora replicó que a la única que se llevan "entre las patas" es a Belinda, puesto que ha sido blanco de críticas desde que terminó su relación, mientras a él le están aplaudiendo todo lo que hace. Nodal respondió que él solo está contando su verdad, y que odia que el mundo sea tan cruel.

Asimismo, otra de las respuestas por parte de los seguidores fue que no debió de decir que el talento de Belinda es malo, pues tiene más años de carrera que él. Nodal solo se aseguró de dejar claro que sabe perfectamente que su exnovia es talentosa y bellísima.

Otra de las seguidoras argumentó que por qué promovía el odio hacia la mujer que alguna vez amó, y el intérprete de "Ya no somos ni seremos" simplemente respondió que ya está harto de quedarse callado y que justificar acciones solo por haber pasado momentos felices no tiene sentido.

En otro tweet que un seguidor eliminó, Nodal respondió que no filtró los mensajes con Belinda por coraje, sino que simplemente necesitaba parar toda esta situación y es su proceso de para sanar esa parte obscura de su vida.

Cabe mencionar que también hubo mensajes de apoyo para el cantante, como este de una seguidora que le comentó que no tenía por qué dar explicaciones, a lo que el cantante aclaró que sí era su deber, porque quiere dar amor pero primero tiene que sacar a esos fantasmas de su vida.

Sin embargo los malos comentarios no paraban. Una fanática de Belinda le dijo a Nodal que lo único que estaba haciendo al filtrar esa conversación era perjudicar a alguien que ni siquiera había mencionado su nombre, pues la cantante se ha negado a hablar de su exnovio en todo momento y no ha hecho ninguna declaración al respecto, contrario a Christian, quién si ha dado detalles de lo que sucedió.

Otra seguidora arremetió contra el cantante argumentando que por qué no había intentado hablar con Belinda en lugar de que exponerla de esa forma. Christian Nodal respondió diciendo que sí había hablado varias veces con su exnovia pero nada cambiaba, pues asegura que ni siquiera el éxito que tienen les sirve para dejarlo en paz.

Por otra parte, una fanática también criticó al cantante, pues cuando Nodal reveló que "no lo dejan sanar" ella respondió que teniendo novia cada dos semanas, emborrachándose y hablando mal de su exnovia en redes sociales no es "sanar" y necesita terapia. Ante este tweet, ya no hubo respuesta del exponente del regional mexicano.

Belinda "responde" ante polémica con su mamá y Nodal

Fue durante el programa "Venga la Alegría", matutino de TV Azteca, que revelaron cuál había sido la supuesta respuesta de Belinda ante la polémica que protagonizó su mamá, Belinda Schull, y su exnovio Christian Nodal.

Ricardo Casáres aseguró que él había contactado personalmente a Belinda y que le había dicho que no respondería nada absolutamente, pues para ella eran solo tonterías.