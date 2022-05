Exatlón México: ¿Fuerza o un ''hechizo''? Este fue el ganador de Exatlón All Star 2022

MÉXICO.— La final de Exatlón México en su edición All Star 2022 por fin se realizó este pasado domingo 1 de mayo. Como era de esperarse, las emociones estuvieron al límite por lo que el cierre de esta competencia no decepcionó, sino todo lo contrario. La sorpresa más grande estaría reservada para el final de la noche cuando uno de los dos atletas finalista logró coronarse como el campeón de Exatlón All Star 2022.

Exatlón México All Star 2022: ¿Quiénes llegaron a la final?

Recordemos que tres atletas, dos del equipo rojo y uno del azul, fueron los competidores afortunados en llegar a la final de Exatlón México. Destacando que uno de los finalistas era una digna representante del género femenino, quien dejó ver durante la última noche de competencia la fortaleza del poder femenino.

Por su puesto nos referimos a Mati Álvarez, quien a sus 26 años de edad se ha convertido en tricampeona de Exatlón (campeona de su temporada, de la Copa Exatlón y de Exatlón Titanes vs Héroes), sin olvidar su basta experiencia en la disciplina de heptatlón y sus 10 veces título de campeona nacional.

Pero en la última noche de Exatlón All Star 2022, Mati tuvo que enfrentarse a uno de su equipo. Heliud Pulido, quien con 26 años de edad también ha sido campeón de la tercera temporada y de la Copa Exatlón, además de ser experto en canotaje y lograr convertirse en campeón Panamericano en Ecuador 2017, medallista Panamericano y clasificatorio a Juegos Olímpicos 2016.

No obstante, la final de Exatlón México All Star 2022 no solo estuvo reservada para el equipo rojo, pues también contó con la participación de Koke Guerrero, del equipo azul. El también llamado "El Hechicero", a sus 24 años de edad ya fue ganador de Exatlón Guardianes vs Conquistadores; carga el título de campeón internacional de individuales de salto varonil en Cop Brands Puerto Vallarta 2017 y su experiencia en porrismo, parkour y entrenamiento funcional le fueron de gran ayuda en la final.

Exatlón México: Los momentos más impactantes y conmovedores de la noche

Macky González inició protagonizando la final de Exatlón All Star 2022, pues recibió un reconocimiento al ser la mujer que ganó la rama femenil en la primera temporada del programa. Pero la alegría de este momento, se vio reprimida al dedicar unos minutos de silencio por el fallecimiento de los papás de Adrián Medrano, atleta participante de la tercera y la cuarta temporada de Exatlón México.

¡La ganadora femenil de la temporada #1 recibe un reconocimiento especial esta noche! uD83CuDFC6uD83DuDC4AuD83CuDFFC Eres una campeona, @macky_mx. uD83DuDC99?#GranFinalAllStar ? pic.twitter.com/u2te3Yy2Gd — Exatlón México (@ExatlonMx) May 2, 2022

Tras este momento, llegó el momento de iniciar la competencia. Mati Álvarez, Koke Guerrero y Heliud Pulido, los finalistas de Exatlón All Star aparecieron.

El primer calificado eligió el tiro en la ronda final, esa fue la ventaja de la noche.

Los 3?? finalistas están listos para demostrar su supremacía, pero solo uno tendrá la gloria absoluta. uD83DuDD35uD83DuDD34uD83CuDFC6#GranFinalAllStar ? pic.twitter.com/cYtovxpzMA — Exatlón México (@ExatlonMx) May 2, 2022

Al iniciar el primer circuito, con línea de tiro mixta, se indicó que el primer atleta que consiguiera tres victorias avanzaría al duelo final; mientras que los dos perdedores irían a un segundo circuito para definir al otro finalista.

Koke aseguró su lugar en la final. "El Hechicero" consiguió su tercera victoria después de un ir y venir en los tiros, tanto Mati como él estaban a un aro y es el elemento azul el que logra colgarlo primero.

Si bien, Mati parecía estar confiada en sus habilidades y fortaleza, al final Heliud no dio tregua y dejó fuera a la única mujer que competía por convertirse en la campeona de Exatlón All Star 2022. Mati tenía que ganar los dos al hilo, dado que ambos iniciaron con los puntos del circuito anterior.

MATI se despide con cariño y emoción de todos aquellos que la apoyaron en esta aventura… uD83DuDC4AuD83CuDFFCuD83DuDD25 ¡Gracias por hacer historia en estas playas, TRICAMPEONA! uD83DuDE31uD83CuDF34#GranFinalAllStar pic.twitter.com/HQ7XeeRHxv — Exatlón México (@ExatlonMx) May 2, 2022

Una vez que Koke y Heliud estaba colocados en la final, se indicó que el que gane tres de cinco será el nuevo campeón de Exatlón All Star México 2022.

El primero punto se lo llevó Koke Guerrero, quien hizo valer su ventaja de haber elegido el tiro.

Una vez que cambiado el tiro, ahora el elegido por Heliud, el también llamado "Black Panther" derribó y limpió la zona de cubos para el uno a cero. Pero Koke se terminó imponiendo a Heliud en su propio tiro. "El Hechicero" demostró ser más efectivo en los cubos y sumó su segundo punto de la serie final.

Luego de 1??3?? semanas en competencia, KOKE y HELIUD se juegan el todo o nada de uD835uDDD8uD835uDE05uD835uDDEEuD835uDE01uD835uDDF9uD835uDDFC´uD835uDDFB uD835uDDD4uD835uDDF9uD835uDDF9 uD835uDDE6uD835uDE01uD835uDDEEuD835uDDFF. uD83DuDD35uD83DuDD34 #GranFinalAllStar ? pic.twitter.com/eHMAmQFbxE — Exatlón México (@ExatlonMx) May 2, 2022

El tercer circuito nuevamente inició con ventaja para el integrante del equipo rojo, quien ya no tenía margen de error, pues de perder ese punto, Koke se llevaría el título de Exatlón All Star.

Debido a que "El Hechicero" no cedía el terreno a "Black Panther", hubo un cuarto juego, pues Heliud se llevó el tercer juego, aprovechando la mala puntería de Koke. El global hasta ese momento quedó 2-1 para Koke.

El nuevo tiro lo eligió Heliud, por lo que el atleta rojo se impuso en el recorrido inicial, sin embargo, Koke empató por lo que ahí los televidentes pudieron ver el cierre más cardíaco.

¡Hay Match Point para KOKE! uD83EuDDD9uD83CuDFFB???uD83DuDD35 Una carrera podría definir su triunfo. uD83CuDFC6#GranFinalAllStar ? pic.twitter.com/AR1LNdODz1 — Exatlón México (@ExatlonMx) May 2, 2022

Exatlón México: ¿Quién fue el campeón de la competencia?

Koke Guerrero, "El Hechicero", se convirtió en el campeón de Exatlón México All Star 2022, luego de llevarse el tercer punto de la noche.

¡KOKE se convierte en el primer campeón de uD835uDDD8uD835uDE05uD835uDDEEuD835uDE01uD835uDDF9uD835uDDFC´uD835uDDFB uD835uDDD4uD835uDDF9uD835uDDF9 uD835uDDE6uD835uDE01uD835uDDEEuD835uDDFF! uD83DuDD35uD83EuDDD9uD83CuDFFB???uD83DuDCAAuD83CuDFFC Así fue como los AZULES festejaron su triunfo. uD83CuDFC6#GranFinalAllStar ? pic.twitter.com/2wG6W3Irk1 — Exatlón México (@ExatlonMx) May 2, 2022

Sin duda alguna, el único integrante del equipo azul sorprendió gratamente al colocarse el máximo título de una de las temporadas más reñidas de todas. En redes sociales, fans de Exatlón All Star celebraron el triunfo de Koke Guerrero.

¡La máxima presea de uD835uDDD8uD835uDE05uD835uDDEEuD835uDE01uD835uDDF9uD835uDDFC´uD835uDDFB uD835uDDD4uD835uDDF9uD835uDDF9 uD835uDDE6uD835uDE01uD835uDDEEuD835uDDFF es para KOKE! uD83DuDD35uD83EuDDD9uD83CuDFFB??? El sueño de coronarse como campeón se cumplió. uD83CuDF96uD83CuDFC6#GranFinalAllStar ? pic.twitter.com/TqTxVYfsOJ — Exatlón México (@ExatlonMx) May 2, 2022

¿Cuánto dinero se lleva Koke Guerrero, ganador de Exatlón México All Star 2022?

Koke, "El Hechicero", ganador de esta temporada logró llevarse dos millones de pesos y un gran trofeo, siendo el más grande, hasta ahora como se prometió en un inicio cuando se mencionó que sería "lo mejor de lo mejor".

Por su parte, el atleta del equipo azul comentó que disfrutará de su premio, y aseguró que le daría un buen uso.

KOKE nos confesó que el trofeo es para su hermosa novia que siempre lo apoyó. uD83DuDC99??uD83DuDCAAuD83CuDFFC#GranFinalAllStar ? pic.twitter.com/5lrhvllxfb — Exatlón México (@ExatlonMx) May 2, 2022

¿Quién es Koke Guerrero, ganador de la final del Exatlón All Star 2022?

Hasta este 1 de mayo, cuando se llevó al cabo la final de Exatlón México All Star 2022, Koke Guerrero era un atleta quien llevaba 212 días seguidos de competencia, pues fue el triunfador de la temporada pasada, Exatlón México: Guardianes vs. Conquistadores.

La magia se hizo, el hechizo se concretó y KOKE alzó el trofeo más grande la historia. uD83EuDDD9uD83CuDFFB???uD83CuDFC6uD83DuDD35#GranFinalAllStar ? pic.twitter.com/cdy9j8vZvq — Exatlón México (@ExatlonMx) May 2, 2022

Koke, también conocido como "El Hechicero", no solo logró convertirse en uno de los favoritos del público, también se ganó el apreció y admiración de Antonio Rosique, quien no pudo evitar mencionar que Guerrero estuvo un año preparándose para ser elegido y lo logró, además de que desde su llegada al programa demostró el máximo de sus capacidades, por lo que terminó convirtiéndose en uno de los mejores participantes y ahora en el ganador de Exatlón México All Star 2022.

“Este triunfo se lo dedico a mi equipo, pero también a todos los que estuvieron este All Star, crean en sus sueños… yo era un fanático, yo veía Exatlón todo los días y dije: ‘Un día voy a estar ahí’”, externó con emoción Koke, quien no pudo contener las lágrimas al recibir el trofeo.

KOKE contó en todo momento con la familia AZUL y así es como celebran el triunfo de su gran amigo. uD83DuDD35uD83CuDFC6#GranFinalAllStar ? pic.twitter.com/pPN4Pi70DD — Exatlón México (@ExatlonMx) May 2, 2022