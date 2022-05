CIUDAD DE MÉXICO.— Exatlón México en su versión All Star 2022 llegó a su fin este pasado domingo 1 de mayo. El final del reality show que se colocó en la preferencia de los televidentes tuvo un cierre cardiaco, tanto que más de uno fue "traicionado" por sus nervios. Aunque en el caso de Macky González, la razón por la que habría presentados vómitos sería por otra ¿Está embarazada? Ella misma responde.

Exatlón México: ¿Macky González está embarazada?

La destacada exintegrante del equipo azul, Macky González, acaparó las miradas luego de mostrar que no se encontraba en las mejores condiciones, por lo que sus presuntos "malestares" desataron las especulaciones sobre la posibilidad de que la también integrante del programa "Venga la Alegría" está embarazada.

Pero esta "incógnita" sería despejada por ella misma luego de que la atleta, quien se convirtió en una de las más relevantes de la primera temporada, fuera entrevistada por "El Megáfono".

En dicho el programa de YouTube, sin darle vueltas al asunto, el conductor le cuestionó a Macky su sentir después de haber protagonizado un par de vómitos.

La ex integrante del equipo azul tras este cuestionamiento decidió aclarar que su malestar no se trató de la dulce espera de un bebé, sino más que uno de sus característicos licuados tuvo efectos adversos, por lo que su bebida habría sido la responsable de sus vómitos y de lo mal que se sintió y definitivamente no pudo disimular.

Sin embargo, Macky González destacó que con la ayuda de Javi Márquez y Patricio Araujo se realizó una prueba de embarazo para descartar cualquier posibilidad. Después de unos minutos, la atleta le confirmó a sus compañeros que no estaba embarazada.

Fue hasta que se hizo la prueba de embarazo que pudo dejó en claro que sus vómitos se debían a lo que ingirió.

No obstante, en redes sociales, algunas usuarias recordaron que ese tipo de pruebas no son lo suficientemente confiables, por lo que dijeron que estarán al pendiente de la "Amazona" para ver si realmente no presenta nuevos síntomas extraños o cambios que evidencien algo que Macky "intente" ocultar.