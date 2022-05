¿Qué le pasó a Rafael Amaya? Aparece con ''nuevo'' rostro y lo critican (FOTOS)

Rafael Amaya, actor conocido por su papel en "El señor de los cielos" hizo su primera aparición pública en los Latin American Music Awards, luego de estar en polémica a causa de sus adicciones y el abuso de drogas. Sin embargo, pese a que acaparó las cámaras por su regreso, también está recibiendo críticas por el cambio tan drástico que se ve en su rostro, incluso varios seguidores aseguran que no es él. Aquí los detalles.

Rafael Amaya compartió unas fotos en redes sociales en las que mostró cómo fue su regreso a la televisión mientras era el maestro de ceremonias de dichos premios de música, sin embargo, en varias de las publicaciones, sus seguidores y fanáticos se percataron que la cara del actor no era la misma y que parecía que tenía un ''nuevo" rostro.

Por supuesto que la pregunta que llenó las imágenes de Rafael Amaya fue "¿Qué le pasó?" pues incluso sus fanáticos llegaron a mencionar que el actor tenía un doble y que el que estaba en los Latin American Music Awards no era el verdadero histrión de la serie "El señor de los cielos".

Asimismo, los rumores sobre una, o varias cirugías estéticas, no se hicieron esperar, debido a que hubo quienes vieron en su rostro una falta de elasticidad y naturalidad.

La foto del actor al lado de Nodal ha acumulado, hasta el momento, más de 152 mil reacciones y cientos de comentarios, entre los que destacan:

“Parece un robot; no es Rafa”; “No manches, es otro totalmente”; “Ése no es Rafa… Ya ni se parece”; “¿Se les pasó el filtro, no creen? Bueno, ni así Nodal mejoró”.