¿Cómo es trabajar con la mamá de Belinda? Maquillista hace polémica declaración (VÍDEO)

Luego de la polémica entre Nodal y Belinda por la pelea con su mamá, se viralizó un vídeo en el que una maquillista revela cómo fue trabajar con la señora Belinda Schüll durante una pasarela de modas para una importante marca de ropa con la que colaboró la intérprete de "Luz Sin Gravedad". Esto fue lo que dijo.

La usuaria de TikTok, GaboPhotoBox, reveló que fue contratada para maquillar a las modelos que desfilarían con los atuendos que la cantante creó en colaboración con la firma Studio F. Durante su vídeo confiesa que ella tenía una idea muy diferente de Belinda, pues pensaba que era "bien perrita", sin embargo, dicha experiencia cambió su percepción.

Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, se dio cuenta que la que en realidad se encargaba de todo era la mamá de Belinda, tan es así que cuando llegó todos "se asustaron" pues sabían que ya había llegado "mamá Beli". Incluso la compararon con la famosa Miranda Prestley de "El Diablo Viste a la Moda".

“Si llegó como muy seria (la mamá de Belinda), revisó todo y fue como de ‘ese look no me gusta’… Ya cuando se acercó a los maquillajes, fue de ‘eso no me gusta, eso no le va a gustar a Beli’”, señaló